IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View Resources entdeckt mehrere anomale Strukturen anhand den Ergebnissen einer dreiachsigen Gradiometer-Flugvermessung

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. APRIL 2025 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (HI-VIEW ODER DAS UNTERNEHMEN) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt bekannt, dass es nach der Überprüfung magnetischer Daten einer von Longford Exploration Services Ltd. (Longford) im Dezember 2021 durchgeführten dreiachsigen Gradiometer-Flugvermessung mehrere lineare Anomalien in Zusammenhang mit Verwerfungen und Strukturen in seinen Schürfrechteblöcken Lawyers East, West, South und BEN identifiziert hat. Eine Reihe dieser Strukturen weisen dieselben Verläufe auf und könnten sogar direkt in edelmetallmineralisierte Strukturen in den Konzessionsgebieten Lawyers (Cliff Creek) und Baker-Shasta (Baker) führen, die Thesis Gold Inc. bzw. TDG Gold Corp. gehören (siehe Abbildung 1 unten).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79328/20250423_HVW_AirborneFINAL_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Flugvermessung in Schürfrechteblöcken Lawyers und BEN sowie Probenahmeergebnisse von Golden Stranger

Die Untersuchung umfasste etwa 15.469 Acres und wurde mit einem bemannten Helikopter durchgeführt, der mit eigens entwickelten hochauflösenden GEM Systems GSMP 35A Airborne Potassium Vapor-Magnetometern ausgestattet war, die an einem nicht magnetischen Stinger in dreiachsiger Anordnung montiert waren. Die Untersuchung wurde über dem gesamten Gebiet von Interesse durchgeführt, um eine vollständige Abdeckung des in Abbildung 2 unten dargestellten Gebiets zu gewährleisten.

Die Flugvermessung verdeutlichte mehrere vielversprechende Strukturen und Anomalien entlang der Westgrenze des benachbarten Konzessionsgebiets von Thesis Gold Corp. sowie der Schürfrechte Lawyer East und BEN, die sich zwischen den Goldminen Baker und Shasta von TDG Gold Corp. und entlang des Streichens der Mine Kemess weiter südöstlich befinden. Die Schürfrechte Lawyers East und BEN von Hi-View grenzen an die Westgrenze des regionalen Kupfer-Gold-Projekts JOY von Amarc Resources, das kürzlich bedeutsame Bohrentdeckungen im Au-Cu-reichen Porphyr-Zielgebiet AuRORA bekannt gab (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 20. Januar 2025) und sind in Abbildung 1 oben dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79328/20250423_HVW_AirborneFINAL_dePRcom.002.png

Abbildung 2. Untersuchte Lawyers-Schürfrechteblöcke mit umliegender Topografie

APEX Geoscience Ltd. wurde damit beauftragt, diese vielversprechenden magnetischen und radiometrischen Daten für die weitere Interpretation neu zu verarbeiten und ein Feldprogramm für 2025 zu planen. Die Ergebnisse der Flugvermessung zeigen mehrere anomale Strukturen in den Schürfrechteblöcken Lawyers East und BEN. Bodenprobenahmen, Schürfgrabungen und Gesteinsproben sind für Sommer 2025 im Rahmen eines Phase-1-Folgeprogramms geplant. Die Mineralisierung in benachbarten und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten hin.

R. Nick Horsley, CEO und Direktor von Hi-View, sagte: Die jüngsten bedeutsamen Kupfer-Gold-Entdeckungen bei benachbarten Projekten in Kombination mit den historisch hohen Kupfer- und Goldpreisen und mehreren Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen und aktiven Goldminen in unserer unmittelbaren Umgebung schaffen ein aufregendes Umfeld für Hi-View. Wir sind angesichts der Entdeckung mehrerer anomaler Strukturen anhand unserer Flugvermessungsdaten äußerst zuversichtlich und freuen uns auf weitere detaillierte Analysen und Interpretationen sowie auf unser geplantes bevorstehendes Explorationsprogramm.

Die Planungen für ein anschließendes Explorationsprogramm beim unternehmenseigenen, 9.175 Hektar (Ha) großen Projekt Golden Stranger und den Schürfrechten Lawyers East, West, South und BEN, die sich in der produktiven Porphyr-Cu-Au-Region Toodoggone-Kemess im Norden von British Columbia (Toodoggone) befinden, haben begonnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79328/20250423_HVW_AirborneFINAL_dePRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Bohrkern von Golden Stranger

Die Konzessionsgebiete Golden Stranger sowie Lawyers West und South von Hi-View grenzen an das Projekt Lawyers-Ranch von Thesis Gold Inc., das bedeutsame Bohrabschnitte und umfassende fortlaufende Bohrprogramme bekannt gegeben hat und zurzeit eine Mineralressource von insgesamt 4,0 Millionen Unzen (Moz) Goldäquivalent (AuÄq)1, 2 (nachgewiesen und angedeutet) mit 1,51 Gramm AuÄq1, 2 pro Tonne (g/t) und 727.000 oz AuÄq1, 2 (vermutet) mit 1,82 g/t AuÄq1, 2 beherbergt (siehe Pressemitteilung von Thesis vom 5. September 2024).

Im Südosten grenzen die Schürfrechte Lawyers East und BEN von Hi-View an die Westgrenze des Gold-Silber-Kupfer-Konzessionsgebiets JOY von Amarc Resources und Freeport-McMoRan, das kürzlich bedeutsame Bohrentdeckungen bei ihrem Porphyrziel AuRORA lieferte. (Siehe Pressemitteilung von Amarc vom 20. Januar 2025.) Das Schürfrecht BEN befand sich zuvor im Besitz von TDG Gold Corp., das die nahe gelegenen Kupfer-/Goldminen Baker und Shasta betreibt.

Siehe Projektseite für weitere Informationen: Bergbaugebiet Toodoggone - Hi-View Resources

Qualitätssicherung und -kontrolle

Die Proben wurden bei ALS Global Laboratories (Geochemistry Division) in Vancouver, Kanada (eine nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Einrichtung) analysiert. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern von APEX unter der Leitung von Emily Laycock, M.Sc., P.Geo., durchgeführt. Bei der Beförderung und Lagerung aller Proben wurde eine sichere Produktkette gewährleistet. Gold wurde mittels Brandprobe mit Atomemissionsspektrometrie und gravimetrischer Nachbestimmung bei Bedarf (+10 g/t Au) analysiert. Gesteinsproben aus Aufschlüssen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Projekt.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc, P.Geol., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument (NI) 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Dufresne ist von Hi-View Resources Inc. unabhängig.

Weitere Mitteilungen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Herr Christian de Saint-Rome aus dem Board of Directors ausgeschieden ist. Das Board von Hi-View dankt Christian für seine Arbeit und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Das Unternehmen hat mit der Aktiencheck.de AG (Aktiencheck) und ihrem Geschäftsführer Stefan Lindam eine Vereinbarung getroffen, wonach Aktiencheck bei einem ersten europäischen Marketingprogramm zur Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens Unterstützung leisten wird. Der Auftrag umfasst bis zu fünf redaktionelle Beiträge, eine eigenständige E-Mail-Marketingkampagne zur Verteilung der redaktionellen Beiträge an die E-Mail-Adressen aktiver Investoren, die gezielte Verteilung der redaktionellen Berichte an aktive Investoren, die Verbreitung der redaktionellen Beiträge über soziale Medien an aktive Finanzinvestoren sowie die Verbreitung der redaktionellen Beiträge über die Website aktiencheck.de und Suchmaschinenmarketing. Die Beauftragung der Aktiencheck.de AG ist Teil der zuvor bekannt gegebenen Vereinbarung mit der IR-Agentur Free Market Media Ltd. (Free Market) des Unternehmens. Die Aktiencheck.de AG wird Free Market bei der Einrichtung von Online-Werbeportalen und beim digitalen Marketing unterstützen und wird ab sofort für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten beauftragt. Als Gegenleistung für die Marketingdienstleistungen von Aktiencheck hat das Unternehmen eine Gesamtvergütung in Höhe von 19.342,50 CAD vereinbart. Im Rahmen dieses Auftrags wurden keine Aktien oder Optionen an die Aktiencheck.de AG oder deren Auftraggeber ausgegeben, und diese besitzen keine Aktien von Hi-View Resources. Der Geschäftsführer der Aktiencheck.de AG ist Herr Lindam, Bahnhofstraße 6, 56470 Bad Marienberg, Deutschland.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionen in Kanada konzentriert. Das Unternehmen besitzt über seine Tochtergesellschaft eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold Konzessionsgebiet Babine BC sowie an dem Konzessionsgebiet Golden Stranger und an den Projekten Lawyers East, West, South sowie auf die BEN Claims, die sich in der produktiven Region Toodoggone im Norden von British Columbia, die vielversprechende Vorkommen an Gold, Silber und Kupfer aufweist, befinden. Die Gesamtfläche der Liegenschaften umfasst über 9.749 Hektar.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

1,2 AuÄq in der Pressemitteilung vom 5. September 2024 sind in den Mineralressourcen als Au=Ag/80 definiert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

