Private Markets: jetzt für alle zugänglich

Immer mehr Anlegerinnen und Anleger entdecken Anlagen jenseits der Börse für sich. Neue Regeln machen es möglich, flexibler und breiter gestreut in spannende Unternehmen und Projekte zu investieren. Chicco Di Stasi, Head of Group Investment ­Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading, erklärt, warum sich das lohnen kann – und worauf man dabei achten sollte.

Investitionen in Private Markets sind langfristige ­Anlagen in Vermögenswerte, die nicht an Public ­Markets gehandelt werden. Für solche Investitionen stehen verschiedene Anlageklassen zur Verfügung – von ­Private Equity über Private Debt, Immobilien und Infrastruktur bis hin zu Hedgefonds, Venture Capital und Growth Capital. In jüngster Zeit hat das Interesse an dieser Art von Anlagen deutlich zugenommen.

In der Vergangenheit richteten sich diese Lösungen an Anlegerinnen und Anleger, die bereit waren, Kapital über viele Jahre (in der Regel sechs bis zwölf Jahre) zu binden. Sie wurden über geschlossene Fonds angeboten, bei denen die Kapitalabrufe über einen längeren Zeitraum erfolgten und die Anlegerinnen und Anleger grundsätzlich bis zur Fondsliquidation investiert bleiben mussten. Vorzeitige Verkäufe waren nur sehr eingeschränkt möglich.

In den letzten Jahren hat sich das regulatorische Umfeld allerdings stark verändert. Dies hat nicht nur dazu geführt, dass Investitionen in Private Markets einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden, sondern auch dazu, dass Anlegerinnen und Anleger ihr investiertes Kapital einfacher liquidieren oder reinvestieren können. Wir sprechen hier von semiliquiden Lösungen, die in Europa dank der neuen ELTIF-2.0-Verordnung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vertrieben werden sie hauptsächlich über sogenannte SICAV (Sociétés d‘Investissement à Capital Variable) – offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die eine flexible Struktur für kollektive Kapitalanlagen bieten. Hinzu kommen Anlagen in Form von ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) – langfristige Investmentfonds, die Investitionen in vorwiegend europäische Unternehmen und Projekte bieten. Solche Lösungen können auch „Evergreens“ sein, d. h. ein potenziell dauerhaftes Engagement ermöglichen.

Die UniCredit ist einer der Vorreiter

Die UniCredit gehört zu den Pionieren im Bereich der alternativen Investments. Insbesondere in Italien haben wir frühzeitig Erfahrung in der Auswahl und im Vertrieb innovativer Anlagekonzepte gesammelt. Ein Beispiel ist der BlackRock Multi Alternatives Growth Fund – einer der ersten ELTIFs 2.0 mit semiliquider Struktur in Europa. Auch in Deutschland waren wir mit Partnern wie BlackRock und Apollo Vorreiter bei ELTIF 1.0.

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading

Derzeit prüfen wir gemeinsam mit etablierten Anbietern die nächste Generation von ELTIFs mit Evergreen-Struktur. Da sich die technischen Anforderungen an den Zeichnungsprozess von Land zu Land unterscheiden, arbeiten wir intensiv an der entsprechenden Ausgestaltung. Unser Ziel: Anlegerinnen und Anleger in Deutschland sollen bald Zugang zu modernen, langfristig orientierten Anlagelösungen haben.

Mehr Diversifikation, weniger Korrelation

Aber warum sollten Anlegerinnen und Anleger eine Allokation in Private Markets in Betracht ziehen? Private Markets ergänzen die klassische Anlage in Public Markets und bieten verschiedene Vorteile. An erster Stelle steht die Diversifikation: Private Markets ermöglichen Investitionen in Anlageklassen mit geringer Korrelation zu liquideren Vermögenswerten und können zudem deutlich höhere risikoadjustierte Renditen bieten. Darüber hinaus bieten sie Zugang zu einem breiteren Anlageuniversum, das sonst kaum zugänglich wäre. Betrachtet man beispielsweise den nordamerikanischen Markt, so machen private Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 250 Mio. US-Dollar rund 86 Prozent des Gesamtvolumens aus (Quelle: Capital IQ, Juni 2024).

Zudem handeln Marktteilnehmende an öffentlichen Märkten oft kurzfristig. Investitionen in Private Markets sind dagegen längerfristig angelegt und ermöglichen den Zugang zu Strategien, die Schutz vor Inflation und konjunkturellen Schwankungen bieten können. Damit lässt sich die Vermögensallokation weiter diversifizieren und das Risiko reduzieren.

Unter den verschiedenen Anlagelösungen in Private Markets gewinnen in jüngster Zeit sogenannte Evergreen-Fonds an Bedeutung. Sie bieten eine höhere Flexibilität in der Kapitalverwendung, da sich das Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt und der Fonds jederzeit für neue Investitionen offen ist. Diese Produkte haben weder einen festen Investitionszeitraum noch ein fixes Laufzeitende – das Fondsmanagement kann also flexibel investieren oder desinvestieren, sobald sich überzeugende Gelegenheiten bieten.

Auf das Fondsmanagement kommt es an

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Auswahl von Private-Market-Lösungen ist die Wahl eines exzellenten Managementteams. Fondsmanagerinnen und -manager in Private Markets müssen imstande sein, Investitionen selbstständig zu identifizieren und zu strukturieren. Im Private-Equity-Bereich beispielsweise ist es von großem Wert, wenn ein Team in der Lage ist, ein attraktives Unternehmen zu identifizieren und zu erwerben, bevor es von anderen potenziellen Käufern wahrgenommen wird. Die Schwierigkeit des Marktzugangs eröffnet genau diese Chance – es gibt weder ein vollständiges Verzeichnis aller Privatunternehmen noch eine Liste derjenigen, die gerade zum Verkauf stehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Wertschöpfung und das Risikomanagement ist die Fähigkeit, Investitionsbedingungen auszuhandeln. Private-Equity-Investitionen werden von unabhängigen Managementteams getätigt. Die Wahl eines kompetenten Fondsmanagements garantiert den Zugang zu qualitativ hochwertigen Anlageoptionen, denn nicht jedes Management hat Zugang zu den gleichen Möglichkeiten.

Aus diesen Gründen empfehlen wir eine systematische und kontinuierliche Allokation in Instrumente, die in diesem Segment zu finden sind. Sie zielen darauf ab, langfristig Mehrwert zu generieren und die Stabilität eines Portfolios zu stärken.

