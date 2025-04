ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutlich höher - Signale für Zoll-Deeskalation

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Weitere Entspannungssignale im Zollstreit haben die jüngste Erholung an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch verstärkt. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 2,77 Prozent auf 5.098,74 Punkten. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 1,39 Prozent auf 11.808,71 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,90 Prozent auf 8.403,18 Punkte.

Ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, sorgte am Nachmittag für zeitweise ausgelassene Freude am Aktienmarkt. Mit in der Spitze mehr als 5.123 Punkten hatte der EuroStoxx seine Verluste seit der Anfang April von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zoll-Lawine gegen praktisch die ganze Welt vollständig wettgemacht.

Dass die Gewinne später wieder etwas verringert wurden, dürfte mit einer Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent zusammenhängen, wonach es kein einseitiges Angebot von Trump zur Senkung der Zölle auf chinesische Produkte geben werde.

Starke Geschäftszahlen von SAP bescherten den Aktien von Europas größtem Softwarehersteller ein Plus von 10,6 Prozent, womit sie mit großem Abstand die Spitze im EuroStoxx innehatten.

Für eine positive Überraschung sorgte auch der niederländische Farbenproduzent Akzo Nobel . Auf die Quartalszahlen reagierten die Papiere mit plus 7,3 Prozent.

Weniger gefragt waren dagegen die zuletzt stabilen defensiven Sektoren. Der französische Lebensmittelkonzern Danone war zwar mit einem Umsatzplus in das neue Jahr gestartet, das reichte am Ende des Tages aber nur für ein Plus von 0,8 Prozent./ajx/jha/