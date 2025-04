US-Telekomkonzern AT&T gewinnt Hunderttausende von Neukunden

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal in einem hart umkämpften Mobiltelefonmarkt mehr Neukunden gewonnen als erwartet. In den ersten drei Monaten des Jahres entschieden sich netto rund 324.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Für denselben Zeitraum hatte der Konkurrent Verizon Communications tags zuvor einen Verlust von Mobilfunkkunden gemeldet. Im vorbörslichen Handel gewann die AT&T-Aktie rund vier Prozent.

Da Verbraucher immer mehr auf die Preise achten, haben AT&T und Verizon in diesem Jahr neue Werbeangebote angeschoben. Damit wollen sie Neukunden gewinnen und alte Nutzer halten. So führte AT&T Anfang des Jahres eine neue Kundengarantie ein, die eine bessere Netzzuverlässigkeit und Kundenbetreuung verspricht. Auch warb der Konzern mit den vermeintlich besten Smartphone-Angeboten für neue und bestehende Abonnenten.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 30,6 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verdiente AT&T mit 4,7 Milliarden Dollar fast ein Viertel mehr. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bekräftigte das Management.

Das Unternehmen machte im Quartal auch im Bereich Breitband-Internet weiter an Boden gut und gewann 261.000 Glasfaserabonnenten hinzu. Der drahtlose Festnetzdienst von AT&T, der sein 5G-Mobilfunknetz Haushalten und Unternehmen zur Verfügung stellt, verbuchte ein Plus von 181.000 neuen Kunden.

Nach Verizon und AT&T fehlen von den drei großen US-Mobilfunkanbietern nun noch die Quartalsresultate der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US - diese legt an diesem Donnerstag ihre Zahlen vor./mne/tav/jha/