Weiß-blau investieren

Im Mai wird in zahlreichen bayerischen ­Gemeinden der Maibaum aufgestellt. Ein Bild, in das auch viele in Bayern ansässige Unternehmen passen: tief verwurzelt in der Heimat, den Blick nach oben gerichtet.

Bayern spielt im deutschen und europäischen Wirtschaftsraum eine bedeutende Rolle. Laut Konjunkturbericht des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie lag das Bruttoinlandsprodukt des Freistaates im Jahr 2023 bei 768,5 Mrd. Euro. Im internationalen Vergleich rangiert Bayern damit vor Ländern wie Taiwan, Belgien, Schweden oder auch Österreich.

Über den BAIX – Bayerischer Aktienindex kann man in die heimische Wirtschaft investieren. Der regional aufgestellte Index umfasst derzeit die 25 größten bayerischen Aktiengesellschaften. Um eine ausgewogene Risikoverteilung zu gewährleisten, ist die Gewichtung einzelner Indexmitglieder auf maximal 19 Prozent begrenzt. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

Verteidigung aus Augsburg

Zum 1. April wurde die Augsburger Renk Group neu in den Index aufgenommen. Dafür ist Sixt SE aus dem Index ausgeschieden. Renk ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen für militärische und zivile Anwendungen. Die Produkte kommen unter anderem in Panzern und Fregatten zum Einsatz.

Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen und der weltweit steigenden Verteidigungsausgaben konnte Renk laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23,2 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro, das Ergebnis sogar um 26 Prozent auf 189 Mio. Euro. Allerdings unterliegt der Verteidigungssektor starken politischen und regulatorischen Schwankungen. Zudem können ethische Debatten über Rüstungsinvestitionen das Interesse an der Aktie beeinflussen.

> > Zum Video auf onemarkets.de

Teil der bayerischen Wirtschaft sein

Mit dem Flex Invest Zertifikat 05/2029 auf den BAIX – Bayerischer Aktienindex können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat ist anfänglich zu nur 50 Prozent in den Index investiert. Der verbleibende Betrag wird zunächst sicher mit 9,10 Prozent p. a. verzinst in einer Barkomponente angelegt. Fällt der Index erstmalig auf Höhe des oder unter das Investitionslevel von 95 Prozent des Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag (16.05.2025), werden weitere 10 Prozent von der Barkomponente in den BAIX – Bayerischer Aktienindex umgeschichtet. Genauso wird bei Erreichen der weiteren Investitionslevel (90, 85, 80 und 75 Prozent) verfahren. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Die Rückzahlung des im Index investierten Anteils am Laufzeitende erfolgt durch Lieferung von Fondsanteilen des Amundi Bavarian Equity Fund – P-C/D entsprechend dem Bezugsverhältnis. Ein nicht lieferbarer Fondsbruchteil wird ausgezahlt. Eine eventuell verbliebene Barkomponente wird ebenfalls ausgezahlt. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des BAIX – Bayerischer Aktienindex teil, und zwar in beide Richtungen. Bei einer Veräußerung während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger auch einen Verlust erleiden, wenn etwa der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt.

Flex Invest Zertifikat 05/2029 auf den BAIX – Bayerischer Aktienindex Basiswert BAIX – Bayerischer Aktienindex ISIN / WKN DE000HV4YJF7 / HV4YJF Liefergegenstand Amundi Bavarian Equity Fund Rückzahlungstermin 21.05.2029 Zinssatz 9,10 % p. a Berechnungsbetrag EUR 1.000,– Emissionspreis EUR 1.025,– Emissionstag 20.05.2025 Zeichnungsfrist bis 15.05.2025* * vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Funktionsweise des Produkts hier.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 17.04.2025. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Bildnachweis:

iStockphoto.com: Rocky89