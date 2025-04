EQS-News: Hawesko-Gruppe zeigt 2024 Stabilität und Kontinuität in bewegten Zeiten

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Hawesko-Gruppe zeigt 2024 Stabilität und Kontinuität in bewegten Zeiten

In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld behauptet sich die Hawesko-Gruppe trotz eines rückläufigen Weinmarktes mit Umsätzen nahezu auf Vorjahresniveau

Die operative Profitabilität konnte verbessert werden: Dank intelligenter Preisgestaltung und einer strikten Kostendisziplin liegt das operative EBITDA leicht über Vorjahr

Hamburg, den 24. April 2025. Die Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) veröffentlichte heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 und bietet damit einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Erfolge des vergangenen Geschäftsjahres.

Thorsten Hermelink, der Vorstandsvorsitzende der Hawesko-Gruppe, äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Das Geschäftsjahr 2024 haben wir erfolgreich abgeschlossen. Trotz unsicherer Marktbedingungen und Veränderungen im Konsumverhalten bleibt die Hawesko-Gruppe mit einem operativen Ergebnis auf dem Vorjahresniveau kerngesund. Auch in Zukunft streben wir an, uns besser als der Markt zu entwickeln und weiterhin Marktanteile zu gewinnen.“

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Hawesko-Gruppe mit 639 Mio. € einen Umsatz, der leicht unter dem des Vorjahres lag (-2 Prozent). Während das Retail-Segment umsatzseitig das Vorjahr leicht übertreffen konnte, gingen die Umsatzerlöse im E-Commerce um knapp zwei Prozent zurück. Das B2B-Segment lag umsatzseitig rund vier Prozent unter den Werten des Vorjahres, was noch leicht oberhalb der Entwicklung des Gesamtmarktes im Weinhandel liegen dürfte. In den drei Segmenten war der Verlauf des Jahres 2024 insgesamt vergleichbar. Nach einem schwierigen Start ins Geschäftsjahr verbesserte sich die Umsatzentwicklung schrittweise. Folglich konnte im Retail-, E-Commerce- und B2B-Segment zum Jahresende ein erfreuliches Wachstum im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2023 erreicht werden. Bedingt durch die erfolgreiche Erweiterung des E-Commerce-Lagers in Tornesch konnte die verbesserte Lieferqualität zu dieser Entwicklung ab Sommer 2024 beitragen.

Das operative Ergebnis der Hawesko-Gruppe vor Abschreibungen (operatives EBITDA*) konnte durch eine verbesserte Rohertragsquote und ein konsequentes Kostenmanagement leicht gesteigert werden und betrug 58,1 Mio. €. So stieg die operative EBITDA-Rendite auf 9,1 Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent). Erhöhte Abschreibungen, die vor allem aufgrund der Lagererweiterung anstiegen, führten zu einem operativen EBIT* von 32,3 Mio. € (Vorjahr: 34,3 Mio. €).

Mit Blick auf das Jahr 2025 erwartet der Vorstand ein weiter herausforderndes Marktumfeld mit zurückhaltender Verbraucherstimmung und anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten. Im Retail-Segment wird ein leichtes Umsatzwachstum erwartet, während das B2B-Segment bestenfalls moderate Zuwächse erzielen soll. Das E-Commerce-Segment überzeugt weiterhin mit Innovationen, um bei den anhaltenden Herausforderungen der gesamten Online-Branche das Niveau von 2024 zu stabilisieren. Insgesamt rechnet der Vorstand für die gesamte Hawesko-Gruppe mit einem leichten Umsatzanstieg von bis zu zwei Prozent und einem operativen Ergebnis in der Größenordnung des Vorjahres.

Der Start in das erste Quartal 2025 spiegelt weiterhin den anhaltenden Gegenwind im Markt wider. Zudem fand das diesjährige Osterfest erst Ende April statt, was zu einem leichten Rückgang der Umsätze führte. Die Hawesko-Gruppe bleibt dennoch weiter sehr agil und legt besonderen Wert auf passfähige Werbemaßnahmen auf Basis einer permanenten Erneuerung der Sortimente.

Es ist vorgesehen, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,30 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 zu empfehlen. Dies entspricht dem Vorjahresniveau und unterstreicht die Zielsetzung des Unternehmens, den Aktionärinnen und Aktionären eine angemessene Teilhabe am Unternehmenserfolg zu bieten. Gleichzeitig kann die Hawesko-Gruppe somit auch zukünftig selbstbestimmt und gestaltend am Markt agieren.

*bereinigt um einmalige, nicht operative Sachverhalte entsprechend Katalog

