EQS-News: Rekordauftragsbestand zum Ende Q1/2025 unterstreicht eindrucksvoll die starke Performance von Vossloh; positiver Ausblick für 2025 bestätigt

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Rekordauftragsbestand zum Ende Q1/2025 unterstreicht eindrucksvoll die starke Performance von Vossloh; positiver Ausblick für 2025 bestätigt



24.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rekordauftragsbestand zum Ende Q1/2025 unterstreicht eindrucksvoll die starke Performance von Vossloh; positiver Ausblick für 2025 bestätigt

Auftragseingang mit 339,2 Mio.€ auf anhaltend hohem Niveau, Book-to-Bill-Ratio steigt auf 1,35

Auftragsbestand von 926,4 Mio.€ mit neuem Allzeithoch, 15,2 % über Vorjahr

Planmäßiger Start ins Geschäftsjahr 2025, Umsatz (251,1 Mio.€) und EBIT (7,4 Mio.€) noch unter außergewöhnlich starkem Vorjahr

Ausblick in der bestehenden Konzernstruktur mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg für 2025 bestätigt

Werdohl, 24. April 2025. Die Vossloh AG („Vossloh“) setzt ihren erfolgreichen Kurs im ersten Quartal 2025 fort. Der Auftragseingang liegt mit 339,2 Mio.€ (Vorjahr: 350,1 Mio.€) erneut auf sehr hohem Niveau. Das Book-to-Bill-Verhältnis steigt auf 1,35 (Vorjahr: 1,30). Der Auftragsbestand zum 31. März 2025 erreicht mit 926,4 Mio.€ (31. März 2024: 804,1 Mio.€) ein neues Allzeithoch.

„Unsere vertrieblichen Erfolge des Vorjahres haben sich im ersten Quartal nahtlos fortgesetzt. Das mit 1,35 hervorragende Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatzerlösen im ersten Quartal 2025 unterstreicht das eindrucksvoll. In einem wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfeld konnten wir aber nicht nur unser Auftragspolster und damit unsere Planungssicherheit für die Zukunft vergrößern, sondern auch unsere internen EBIT- und Margenziele übertreffen. Unsere Kunden schätzen unsere führende Systemkompetenz, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie die unbedingte Zuverlässigkeit von Vossloh. In der Gesamtschau gibt uns das große Zuversicht für die weitere Entwicklung von Vossloh in der Zukunft.“ erläutert Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.

Der Konzernumsatz erreichte im ersten Quartal 2025 mit 251,1 Mio.€ den dritthöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte für ein Auftaktquartal und lag wie erwartet nur leicht unter dem Höchstwert im Vorjahr von 268,8 Mio.€. Während der Jahresstart 2024 insbesondere durch sehr hohe Auslieferungen von Schienenbefestigungssystemen für Neubauprojekte in China gekennzeichnet war, werden im laufenden Jahr die wesentlichen Auslieferungen dort erst ab dem zweiten Quartal hochlaufen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 7,4 Mio.€ volumen- und projektbedingt wie erwartet noch unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahresniveau (17,9 Mio.€). Das Konzernergebnis erreichte 6,9 Mio.€ (Vorjahr: 10,6 Mio.€), das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal 2025 lag bei 0,24 € (Vorjahr: 0,39 €).

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens hat sich erneut spürbar verbessert. Die Eigenkapitalquote ist vor allem aufgrund der Kapitalerhöhung im November 2024 im Vergleich zum Ende des Vorjahresquartals von 46,9 % auf 49,9 % gestiegen. Die Nettofinanzverschuldung ging deutlich auf 181,7 Mio.€ (31. März 2024: 239,2 Mio.€) zurück.

Core Components: Umsatz und EBIT plangemäß unter Vorjahr

Im Geschäftsbereich Core Components erreichte der Auftragseingang im ersten Quartal 2025 einen Wert von 151,1 Mio.€ (Vorjahr: 161,5 Mio.€). Der Auftragsbestand am 31. März 2025 stieg vor allem aufgrund eines höheren Auftragsbestands in China deutlich auf 348,3 Mio.€ an (Vorjahresstichtag: 305,3 Mio.€). Ab dem zweiten Quartal wird, wie oben erwähnt, mit der Auslieferung für mehrere der im Auftragsbestand befindlichen chinesischen Projekte begonnen. Wie erwartet lag der Umsatz mit 98,5 Mio.€ noch unter dem hohen Vorjahreswert von 115,8 Mio.€, das insbesondere durch sehr hohe Auslieferungen für Neubauprojekte in China geprägt war. Das EBIT im ersten Quartal 2025 belief sich auf 6,4 Mio.€ (Vorjahr: 17,8 Mio.€) und lag somit auf einem guten Niveau bei einer normalisierten Geschäftsentwicklung. Es wird darauf hingewiesen, dass das EBIT dieses und der weiteren Geschäftsbereiche durch die erstmalige Erhebung einer Markenlizenzgebühr durch die Vossloh AG belastet wird. Im Vossloh Konzern insgesamt ergibt sich hieraus kein Einfluss auf das EBIT, da sich das Holdingergebnis dementsprechend verbessert. Die Markenlizenzgebühr spiegelt den Wert der Markennutzung im Vossloh Konzern wider. Insgesamt wird hierdurch ein positiver Effekt auf die Steuerquote im Konzern erwartet.

Customized Modules steigert EBIT und EBIT-Marge

Der Auftragseingang im Bereich Customized Modulesbetrug im ersten Quartal 2025 136,7 Mio.€ (Vorjahr: 142,6 Mio.€). Der Auftragsbestand am Quartalsende übertraf mit 548,2 Mio.€ den Wert des Vorjahresstichtags von 446,0 Mio.€ und erreichte einen historischen Höchststand. Der Umsatz blieb mit 115,0 Mio.€ noch leicht hinter dem Vorjahreswert zurück (124,5 Mio.€). Das EBIT konnte dennoch und trotz der erstmaligen Verrechnung der Markenlizenzgebühren von 8,1 Mio.€ auf 8,5 Mio.€ gesteigert werden. Die EBIT-Marge stieg entsprechend von 6,5 % auf 7,4 %.

Lifecycle Solutions mit signifikantem Umsatzanstieg

Der Geschäftsbereich Lifecycle Solutions erzielte einen Auftragseingang von 62,8 Mio.€ (Vorjahr: 58,7 Mio.€). Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals lag bei 48,2 Mio.€ (Vorjahresstichtag: 64,2 Mio.€). Rahmenverträge im Gesamtwert von deutlich über 100 Mio.€, die Vossloh 2024 mit der Deutschen Bahn abschließen konnte, sind nur zu einem geringen Teil im Auftragsbestand enthalten. Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Lifecycle Solutions stiegen deutlich an und erreichten einen Wert von 42,7 Mio.€ (Vorjahr: 32,8 Mio.€). Das EBIT des Geschäftsbereichs war mit -2,2 Mio.€ saisontypisch noch negativ (Vorjahr: -2,0 Mio.€). Unter Außerachtlassung der Markenlizenzgebühren konnte operativ eine leichte Verbesserung beim EBIT und bei der EBIT-Marge erzielt werden.

Mitarbeitende

Während des 1. Quartals 2025 betrug die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden im Vossloh Konzern 4.352 (Vorjahreszeitraum: 4.047). Der Anstieg war vor allem auf den Geschäftsbereich Lifecycle Solutions zurückzuführen.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 in der bestehenden Konzernstruktur bestätigt

Dank des starken Auftragsbestands geht der Vorstand von Vossloh für 2025 erneut von einem deutlichen operativen Wachstum aus. So werden, bezogen auf die aktuelle Konzernstruktur, Umsatzerlöse von 1,25 Mrd.€ bis 1,325 Mrd.€ prognostiziert. Vor allem in China, den USA und Deutschland wird ein deutlicher Umsatzanstieg erwartet. Für den Geschäftsbereich Lifecycle Solutions werden erneut die stärksten Zuwachsraten prognostiziert. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand, dass Vossloh ein EBIT von 110 Mio.€ bis 120 Mio.€ erzielen kann. Für die EBIT-Marge sollte die Bandbreite damit zwischen 8,5 % bis 9,5 % liegen.

Übernahme von Sateba sorgt für zusätzlichen Wachstumsschub

Vorbehaltlich des Vollzugs der Transaktion, der in den kommenden Monaten erwartet wird, geht Vossloh unverändert von einem zusätzlichen Umsatzbeitrag in Höhe von in etwa 30 Mio.€ monatlich sowie einem zusätzlichen EBIT-Beitrag vor Effekten aus der Kaufpreisallokation von in etwa 4 Mio.€ pro Monat für die verbleibenden Monate im Geschäftsjahr 2025 aus. Der erwartete Beitrag für das Geschäftsjahr 2025 hängt vom genauen Zeitpunkt des Vollzugs ab.

Entwicklung wichtiger Finanzkennzahlen:

Kontaktdaten für Medien und Investoren:

Ivo Banek

E-Mail: presse@vossloh.com

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit knapp 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

24.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2122838 24.04.2025 CET/CEST