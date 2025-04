GNW-News: Bitget erweitert sein Liquiditätsförderungsprogramm mit erstklassigen Maker-Rabatten für institutionelle Händler

^VICTORIA, Seychellen, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (http://bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat eine umfassende Aktualisierung seines Liquiditätsanreizprogramms angekündigt, die am 1. Mai 2025 in Kraft treten soll. Das überarbeitete Programm umfasst eine wettbewerbsfähigere Gebührenstruktur, höhere Prämien und eine erweiterte Abdeckung sowohl für Spot- als auch für Terminmärkte. Diese strategische Aktualisierung steht im Einklang mit dem Ziel von Bitget für 2025, institutionelle Investoren zu bedienen, die Liquiditätstiefe zu verbessern und die Trading-Effizienz auf seiner Plattform zu steigern. Das aktualisierte Programm führt ein abgestuftes System mit marktführenden Gebührenrabatten ein, darunter Maker-Rabatte von bis zu ?0,012?% auf Spot- und ?0,005?% auf Futures sowie Taker-Gebühren, die bei nur 0,02?% bzw. 0,025?% beginnen. Zum ersten Mal gelten Maker-Rabatte für wichtige Trading-Paare mit unbefristeten Kontrakten wie BTCUSDT und ETHUSDT, wodurch die Prämien für Liquiditätsanbieter und Hochfrequenzhandelsunternehmen erheblich erhöht werden. Rund 130 Futures-Paare profitieren derzeit von den erstklassigen Gebühren von Bitget. Nach einer regelmäßigen Überprüfung der Liquidität werden in den kommenden Monaten weitere hinzukommen. Um die Onboarding-Phase weiter zu beschleunigen, können neue Liquiditätsanbieter historische Trading-Daten einreichen, um eine höhere Stufe zu erreichen und von Anfang an von günstigeren Gebühren und höheren API-Limits zu profitieren. ?Im Jahr 2025 ist eine unserer wichtigsten strategischen Prioritäten der Ausbau des institutionellen Ökosystems von Bitget. Durch die Verbesserung unserer Liquiditätsanreize möchten wir ein attraktiveres und nachhaltigeres Umfeld für Market-Maker und professionelle Händler schaffen. Eine starke Beteiligung institutioneller Akteure fördert nicht nur die Markttiefe, sondern trägt auch zur breiten Akzeptanz von Kryptowährungen bei", so Gracy Chen, CEO von Bitget. Diese Ankündigung folgt auf die kürzlich erfolgte Aktualisierung der institutionellen Kreditdienstleistungen von Bitget, die nun über 50 Sicherheiten mit flexiblen Laufzeiten von bis zu 12 Monaten unterstützen und damit Institutionen einen skalierbaren und effizienten Zugang zu Kapital ermöglichen. Parallel dazu hat Bitget auch den Live-Handel auf Einladung für sein Unified Account eingeführt, der professionellen Händlern die Verwaltung von Spot-, Margin- und Futures-Positionen über eine vereinfachte Benutzeroberfläche ermöglicht. Zusammen bilden diese Verbesserungen einen wesentlichen Bestandteil der umfassenden institutionellen Strategie von Bitget, die darauf abzielt, eine nahtlose, leistungsstarke Infrastruktur bereitzustellen, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen anspruchsvoller Handelsunternehmen gerecht wird. Weitere Informationen zum aktualisierten Programm finden Sie unter: Liquiditätsförderungsprogramm (https://www.bitget.fit/support/articles/12560603813134-liquidity-incentive- program-v2) Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05cc7351-3163-4f3a-9ddf- d7e2d7a551f7 °