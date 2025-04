Nachfrage nach medizinischen Gasen treibt Umsatz von Air Liquide

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gasehersteller Air Liquide ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz stieg um 5,7 Prozent auf gut sieben Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei profitierte Air Liquide von positiven Währungseffekten sowie höheren Energiepreisen, die das Unternehmen an die Kunden hat weiterreichen können. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - kletterten die Erlöse um 1,7 Prozent. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei den Angaben zufolge anhaltend hoch. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Für 2025 sieht sich Air Liquide auf Kurs und strebt weiterhin eine höhere Profitabilität an./nas/tav/mis