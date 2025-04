Aktien Frankfurt Ausblick: Dax erholt sich weiter - Sattes Wochenplus winkt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Freitag einen erneut satten Wochengewinn besiegeln. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 22.133 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer seine Erholung fortsetzen, die ihn bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,6 Prozent im Plus indiziert. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der Bank UBS.

Mehr als vier Prozent hat der Dax in dieser Woche schon gewonnen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

Auch an den US-Börsen war die Erholungsrally am Vorabend weiter gegangen, neu genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hinsichtlich ihrer Unterstützung für Zinssenkungen. Nachbörslich deutet sich dort mit guten Zahlen des Internetkonzerns Alphabet ebenfalls kein Abbruch der Rally an.

Hierzulande rückt die Berichtssaison der Unternehmen erneut in den Fokus. So verbesserte der Windanlagenbauer Nordex zwar seine Profitabilität weiter. Der Umsatz aber ging unerwartet zurück. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent unter dem Xetra-Schlussstand vom Donnerstag.

Die Nachfrage nach Cloud-Angeboten bescherte Atoss Software zum Jahresstart Rückenwind. Das operative Ergebnis habe die Konsensschätzung zwar moderat übertroffen, schrieb der Experte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Mit Blick auf die Nachfrage seien die Werte des Vorjahreszeitraums aber auch nicht sonderlich anspruchsvoll gewesen. Hier stand bei Tradegate ein leichtes Minus zu Buche.

Die Anteilsscheine der Deutschen Telekom fielen auf Tradegate um 2,4 Prozent. Die US-Telekommunikationstochter T-Mobile US rechnet zwar im laufenden Jahr mit mehr Gewinn als bisher, enttäuschte aber bei der Entwicklung der Kundenzahl bei Mobilfunk-Laufzeitverträgen. Die Papiere von T-Mobile US waren bereits im nachbörslichen US-Handel unter Druck geraten.

Auch Analystenstudien rücken in den Blick. So stiegen die Papiere von Siemens nach einer Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup auf Tradegate um ein Prozent./la/jha/