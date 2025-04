ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Freundlich zum Ende einer starken Woche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zum Ende einer starken Woche zugelegt. Mehrheitlich gute Quartalszahlen von Unternehmen stützten. Im Zollstreit hofften Investoren darauf, dass sich Washington und Peking auf niedrigere Zölle einigen, hieß es aus dem Handel.

Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 5.154,12 Punkte. Das Wochenplus für den Leitindex der Euroregion beträgt damit 4,4 Prozent. Die Verluste seit der Anfang April von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zoll-Lawine sind weitgehend aufgeholt.

Außerhalb des Euroraums war die Entwicklung vor dem Wochenende etwas verhaltener: Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,21 Prozent auf 11.942,05 Punkte. Kursverluste beim Nahrungsmittelriesen Nestle von 1,9 Prozent bremsten den SMI etwas aus. Der britische FTSE 100 gewann 0,09 Prozent auf 8.415,25 Punkte.

Erneut setzten Quartalsberichte von Unternehmen Akzente. Stärkster Sektor im Stoxx-600-Tableau waren die Bauwerte mit plus 1,8 Prozent. Saint-Gobain reagierten an der EuroStoxx-Spitze mit einem Plus von 4,7 Prozent auf die Umsatzangaben und den bestätigten Ausblick. Das erste Quartal des Baustoffkonzerns habe sie noch zuversichtlicher gestimmt, schrieb Jefferies-Analystin Glynis Johnson.

Auch bei Holcim kam der Ausblick gut an. Analysten zeigten sich erleichtert, dass die Ziele trotz der angespannten weltweiten Wirtschaftslage unverändert bleiben. Die Quartalszahlen bezeichneten die Experten zudem als robust. Holcim gewannen 1,7 Prozent.

Im Autosegment waren Michelin mit plus 1,7 Prozent gefragt. Analyst Christoph Laskawi von der Deutschen Bank attestierte dem Reifenhersteller kleine Erfolge bei der Preissetzung.

Für Safran ging es um 4,2 Prozent hinauf. Der Triebwerkshersteller war zum Jahresauftakt stärker als erwartet gewachsen./ajx/he