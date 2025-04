Safran: China gewährt Zollausnahmen für Flugzeugteile

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die chinesische Regierung hat nach Angaben des französischen Luft- und Raumfahrtzulieferers Safran für einige Flugzeugteile Zollbefreiungen erlassen.

"Wir haben gestern Abend erfahren, dass China die Entscheidung getroffen hat, Triebwerke, Fahrwerke oder Triebwerksgondeln nicht zu besteuern", sagte Vorstandschef Olivier Andries bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals am Freitag. "Das zeigt, dass die Situation sehr dynamisch ist."

In einer vorherigen Mitteilung erklärte er, dass Safran derzeit nach Wegen suche, die Auswirkungen von Zöllen abzufedern. Es sei jedoch zu früh, diese zu beziffern. Die zivilen und militärischen Kerngeschäfte zeigten weiter eine "robuste Dynamik". Safran baut gemeinsam mit dem US-Konzern GE Aerospace Triebwerke für Boeing, Airbus und den chinesischen Flugzeugbauer Comac. Die Fabriken stehen in Frankreich und den USA.

Im ersten Quartal ist Safran stärker gewachsen als erwartet und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 16,7 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Analysten hatten in einer vom Unternehmen zusammengestellten Umfrage mit Erlösen von 7,04 Milliarden Euro gerechnet. Die Antriebssparte wuchs um 19 Prozent, alle Geschäftsbereiche übertrafen die Marktprognosen.

Der Zulieferer mit Sitz in Paris bestätigte seine Ziele für 2025. Die Auslieferungen von Triebwerken sollen in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent steigen - nach einem Rückgang von 13 Prozent in den ersten drei Monaten. Früheren Angaben zufolge peilt der Vorstand ein Umsatzwachstum von rund zehn Prozent und ein wiederkehrendes Betriebsergebnis von 4,7 Milliarden bis 4,8 Milliarden Euro an.

