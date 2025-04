EQS-Adhoc: Turbon AG: Zahlen des Geschäftsjahres 2024 und keine Dividende für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR der Turbon AG

Turbon AG – Zahlen des Geschäftsjahres 2024 und keine Dividende für das Geschäftsjahr 2024

Der Turbon Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 56,2 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Earnings before Interest and Taxes – EBIT) betrug 1,6 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern (Earnings before Taxes – EBT) 1,2 Millionen Euro. Während sich der konsolidierte Umsatz im Rahmen der im August 2024 angepassten Prognose bewegt, bleibt das Ergebnis hinter der Prognose zurück.

Auf das Segment Turbon.Electrics/Electronics entfielen Umsatzerlöse in Höhe von 28,2 Millionen Euro. Auf das Segment Turbon.Consumables entfielen Umsatzerlöse in Höhe von 17,8 Millionen Euro und auf das Segment Turbon.Services entfielen 9,8 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug minus EUR 0,04, was zwar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, aber nach wie vor nicht zufriedenstellend ist.

Im Bereich Electronic Manufacturing Services haben wir im zweiten Quartal den Produktionsstandort in Rumänien vollständig in Betrieb genommen und damit nicht nur die Grundlagen für Wachstum in diesem Bereich gestellt, sondern können unseren Kunden nunmehr auch noch attraktivere Konditionen bieten. Dies unterscheidet uns von vielen unserer Wettbewerber in diesem Bereich. Wir haben die Verzahnung der verschiedenen Bereiche (Electronic Manufacturing Services, Kabelkonfektionierung und Assembly) an unserem Produktionsstandort in Rumänien weiter vorangetrieben und haben Mitarbeiter im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bereichsübergreifend einsetzen können, um Auslastungsspitzen aufzufangen. Zum 1. Oktober 2024 hat eine Tochtergesellschaft der Turbon Electronic Technologies GmbH den Geschäftsbetrieb der insolventen RoPro Produktions GmbH Produktion + Fertigung von Elektronikbaugruppen, einem auf Prototypen und Kleinserien fokussierten Anbieter von Electronic Manufacturing Services in Aschaffenburg, in der wirtschaftlich starken Rhein-Main-Region im Rahmen eines Asset Deals übernommen. Damit haben wir begonnen, an der derzeit stattfindenden Konsolidierung im deutschen Markt für Electronic Manufacturing Services aktiv teilzunehmen. Aktuell verfolgen wir weitere Opportunitäten. Im Segment Turbon.Consumables konnte die starke Präsenz in den einzelnen Ländern der sich in weiten Teilen dynamisch entwickelnden Region des Mittleren Ostens genutzt und das Geschäft mit nicht selbst hergestellten Produkten weiter ausgebaut werden. Im Segment Turbon.Services konnten neue, größere Kunden sowohl in Deutschland wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen und sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert werden. Bis auf wenige kleinere Finanzierungen, die Tochtergesellschaften der Turbon AG zur Finanzierung von Gegenständen des Anlagevermögens aufgenommen haben, ist der Turbon Konzern weiterhin unabhängig von Banken finanziert.

Für das Geschäftsjahr 2025 planen wir mit einem Konzernumsatz von 58 bis 61 Millionen Euro und einem Konzernergebnis vor Steuern von über 2 Millionen Euro. Während wir eine Stabilisierung im Markt für Electronic Manufacturing Services wahrnehmen, haben sich durch die geänderte Handels- und insbesondere Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika Unsicherheiten ergeben, deren Auswirkungen wir derzeit noch nicht (vollständig) einschätzen können. Vor dem Hintergrund des negativen Ergebnisses je Aktie haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 zu zahlen. Die Liquidität soll für den Ausbau der bestehenden Geschäfte und gegebenenfalls die Etablierung neuer Geschäftsmodelle genutzt werden. Derzeit verfolgen wir verschiedene Opportunitäten zur Stärkung bzw. Abrundung bestehender Geschäftsmodelle sowie zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle, bei denen wir kurz- und mittelfristig signifikante Wachstumschancen sehen.

Wegen weiterer Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2024 verweisen wir auf den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024, der unter https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx abrufbar ist.

Hattingen, 28. April 2025

Turbon AG

Kontakt:

Sven-Christoph Wendlandt

+49 2324 977 2340

info@turbon.de

