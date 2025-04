IRW-News: American Aires Inc: American Aires gibt Rekordauftragsvolumen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires gibt Rekordauftragsvolumen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· Umsatz im vierten Quartal: 8,6 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 130 %7 gegenüber dem Vorjahr entspricht

· Bruttogewinnmarge im vierten Quartal: Anstieg um 400 Basispunkte auf 63 %7 dank Kostensenkungsmaßnahmen

· Rekordjahresumsatz von 18,0 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 73 %7 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Toronto, ON - 26. April 2025 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), gibt die Einreichung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr auf SEDAR+ bekannt. Das Unternehmen hat bereits am 27. Januar 2025 wichtige vorläufige und ungeprüfte Kennzahlen, die nicht den IFRS entsprechen, veröffentlicht. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar angegeben.

Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu gewährleisten und die Berichterstattung anzupassen, umfassen alle unten aufgeführten Ergebnisse für 2023 die Leistung von Aires und die Ergebnisse von HUCK Project LLC im Rahmen der Vertriebs- und Lizenzvereinbarung (bekannt gegeben am 28. August 2023). Diese Vereinbarung wurde, wie am 16. Februar 2024 bekannt gegeben, am 1. Januar 2024 in gegenseitigem Einvernehmen beendet. Weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 7 unten.

Rekordumsatz von 8,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024 mit einem Wachstum von 130 %7 gegenüber dem Vorjahr

Das vierte Quartal 2024 stellte mit 8,6 Millionen US-Dollar einen neuen Quartalsumsatzrekord dar, was einem Anstieg von 130 % (gegenüber den vor einem Jahr gemeldeten Non-GAAP-Zahlen von 3,7 Millionen US-Dollar auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7) entspricht und unseren starken Umsatzwachstumstrend gegenüber dem Vorjahr fortsetzte. Dieses starke organische Umsatzwachstum ist auf strategische Marketingpartnerschaften zurückzuführen, die 2024 eingegangen wurden, wobei jedoch nur teilweise Vorteile realisiert werden konnten, da sich viele Partnerschaften in diesem Zeitraum noch in der Aufbauphase befanden. Höhere Medienkosten und Ablenkungen der Verbraucher durch die US-Präsidentschaftswahlen sowie ein kürzeres Versandfenster während der Feiertage wirkten sich ebenfalls auf den Umsatz und die Aufwendungen im vierten Quartal aus.

Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich um 400 Basispunkte auf 63 % (gegenüber 59 % nach Non-GAAP im Vorjahr auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7), was vor allem auf bestimmte Kostensenkungsmaßnahmen zu Beginn des Jahres 2024 sowie auf einen strategischeren und maßvolleren Ansatz bei Preisnachlässen zurückzuführen ist. Die Werbeausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 211 % auf 3,6 Millionen US-Dollar (gegenüber 1, 1 Million US-Dollar im Vorjahr auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7), da das Unternehmen konzertierte Anstrengungen unternahm, um die Reichweite und Sichtbarkeit der Marke Aires zu erhöhen, um die Marketingeffizienz der wichtigen Partnerschaften mit der UFC, der WWE, Canada Basketball und anderen Sportlern und Prominenten zu maximieren und Aires auf das weitere Wachstum im Jahr 2025 vorzubereiten. Die Marketingausgaben stiegen um 351 % auf 2,8 Millionen US-Dollar (von 0,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7), was die Amortisation der zuvor genannten strategischen Marketingpartnerschaften sowie einige geringfügige Kostensenkungen widerspiegelt. Bestimmte nicht zahlungswirksame Änderungen der Rechnungslegung im vierten Quartal 2024 führten dazu, dass die Marketingausgaben für das vierte Quartal 2024 um etwa 1,1 Millionen US-Dollar höher ausfielen als in den vorläufigen Ergebnissen vom 27. Januar 2025 angegeben.

Infolgedessen belief sich der bereinigte EBITDA-Verlust für das vierte Quartal 2024 auf 1,6 Millionen US-Dollar gegenüber einem Non-GAAP-Gewinn von 0,08 Millionen US-Dollar im Vorjahr (auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7). Ohne die Auswirkungen der oben genannten nicht zahlungswirksamen Änderungen der Rechnungslegung hätte das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2024 einen Verlust von 0,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem EBITDA-Verlust von 0,3 Millionen US-Dollar ausgewiesen, der zuvor im Rahmen der vorläufigen, ungeprüften Nicht-IFRS-Kennzahlen am 27. Januar 2025 veröffentlicht worden war.

Auf Jahresbasis stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 73 % auf 18,0 Millionen US-Dollar (von 10,4 Millionen US-Dollar nach Non-GAAP im Jahr 2023 auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7), während sich die Bruttogewinnmarge um 100 Basispunkte auf 62 % verbesserte (von 61 % nach Non-GAAP im Vorjahr auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7). Die Werbe- und Marketingausgaben stiegen um 119 % bzw. 145 % (aus Nicht-GAAP-Kennzahlen im Jahr 2023 auf kombinierter Basis von Aires + HUCK7) auf 8,3 Mio. USD bzw. 5,2 Mio. USD, und zwar aufgrund der gleichen Faktoren, die bereits in der Übersicht zum vierten Quartal 2024 oben erwähnt wurden. Der bereinigte EBITDA-Verlust für 2024 stieg auf 4,5 Millionen US-Dollar (gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 1,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023). Ohne die zuvor erwähnte nicht zahlungswirksame Änderung der Rechnungslegungsmethode im vierten Quartal 2024 hätte das bereinigte EBITDA einen Verlust von 3,4 Millionen US-Dollar ausgewiesen.

Das Management weist darauf hin, dass die vorläufigen, ungeprüften Nicht-IFRS-Kennzahlen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Januar 2025 veröffentlicht wurden, aufgrund der endgültigen Bilanzierung bestimmter nicht zahlungswirksamer Posten von den endgültigen geprüften IFRS-Zahlen abweichen. Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die endgültigen geprüften IFRS-Zahlen.

Die größte Bilanzkorrektur betrifft bestimmte Marketingvereinbarungen, die das Unternehmen im Jahr 2024 abgeschlossen hat: Diese Kosten wurden zuvor über die gesamte Vertragslaufzeit abgeschrieben. Das Unternehmen hat seitdem festgestellt, dass die IFRS-konforme Behandlung solcher Verträge darin besteht, die jährlichen Zahlungen in jedem der Jahre über 12 Monate des Jahres abzuschreiben. Diese Bilanzierungsanpassung hat keine Auswirkungen auf die Barausgaben, die Gesamtkosten, die Art oder die Laufzeit dieser Verträge, sondern lediglich auf den Zeitpunkt der Kostenrealisierung, wobei ein größerer Teil der Kosten auf das Jahr 2024 entfällt. Diese Bilanzierungsanpassung führte zu einem Anstieg der Marketingausgaben um ca. 1,1 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal 2024 und das Jahr 2024. Ohne diese Anpassung wäre das bereinigte EBITDA des Unternehmens für das vierte Quartal 2024 und das Jahr 2024 um jeweils 1,1 Millionen US-Dollar höher ausgefallen.

Überleitungsrechnung des bereinigten EBITDA für das vierte Quartal 20246,7

Angepasste EBITDA-Überleitung für das Gesamtjahr 20246,7

1. Investor-Relations-Beratung ist Teil der Beratungshonorare im geprüften Jahresabschluss.

2. In Aktien beglichene Beratungshonorare sind Teil der Beratungshonorare im geprüften Jahresabschluss.

3. Leistungsabhängige Beratung und Gehälter sind Teil der Beratungshonorare und Löhne und Gehälter im geprüften Jahresabschluss.

4. Wechselkursabrechnung ist Teil der Büro- und allgemeinen Kosten im geprüften Jahresabschluss.

5. Umsatzsteuerrückstellung ist Teil der Büro- und allgemeinen Kosten im geprüften Jahresabschluss.

6. Begriffe wie Kernnettoergebnis (Verlust) und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Kennzahlen und werden mit dem Nettoergebnis (Verlust) abgeglichen, das eine GAAP-konforme Kennzahl ist.

7. Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen am 28. August 2023 eine Partnerschaft mit HUCK Project LLC (HUCK) eingegangen ist, wodurch HUCK ein nicht exklusiver globaler Vertriebspartner für den Einzelhandel wurde. Vom 1. Januar 2023 bis zum 28. August 2023 (dem Zeitraum vor HUCK innerhalb des Jahres) verzeichnete Aires einen Umsatz von 5,5 Millionen US-Dollar. Für den Rest des Jahres verkaufte das Unternehmen über HUCK und erzielte einen Umsatz von 4,9 Millionen US-Dollar. Aus buchhalterischer Sicht erhielt HUCK den Umsatz, aber Aires erzielte den Gewinn. Die Zusammenfassung der Umsätze von Aires und HUCK ergab einen nicht IFRS-konformen Gesamtumsatz von 10,4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Darstellung dieser nicht GAAP-konformen kombinierten Umsatzerlöse ein umfassenderes Bild der finanziellen Leistung vermittelt. Durch die Zusammenfassung der Umsatzzahlen von Aires und HUCK bietet diese Kennzahl ein klareres Bild der Gesamteinnahmen, die über direkte und partnerschaftliche Vertriebskanäle erzielt wurden. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Verzerrungen in den in der Bilanz ausgewiesenen Einnahmen zu beseitigen und ein genaueres Bild der allgemeinen finanziellen Lage und des operativen Erfolgs des Unternehmens zu vermitteln.

Solide Liquiditätslage

Aires schloss das Jahr 2024 mit liquiden Mitteln in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar und Schulden in Höhe von 0,76 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen schloss im Jahr 2024 zwei Privatplatzierungen ab: eine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.999.999 US-Dollar und eine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.770.465 US-Dollar. Zum 31. Dezember 2024 verfügte Aires über ein Betriebskapital von 53.310 US-Dollar gegenüber einem Fehlbetrag von 2.302.533 US-Dollar zum Ende des Jahres 2023.

Bekräftigung der Prognose für 2025

Am 27. Januar 2025 gab das Unternehmen eine Finanzprognose für 2025 bekannt, die einen Umsatz zwischen 28 und 32 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA zwischen einem Verlust von 2 Millionen US-Dollar und einem Gewinn von 2 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Umsatz- und bereinigte EBITDA-Prognose des Unternehmens für 2025 basiert auf mehreren kritischen Annahmen, die im Folgenden erläutert werden.

In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen ein konstantes und substanzielles organisches Umsatzwachstum verzeichnet, mit Steigerungen von 128 % im Jahr 2022, 79 % im Jahr 2023 (unter Verwendung der kombinierten Nicht-IFRS-Umsatzzahlen von Aires und HUCK für 2023) und 73 % im Jahr 2024 (unter Verwendung der kombinierten Nicht-IFRS-Umsatzzahlen von Aires und HUCK für 2023). Diese historische Performance bildet die Grundlage für die Prognose für 2025, wobei das Management ein weiteres Umsatzwachstum im Bereich von 55 % bis 77 % erwartet. Dieser Umsatzwachstumsbereich spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider, die operative Effizienz zu optimieren, um die Rentabilität zu verbessern und gleichzeitig gesunde Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Im Laufe des Jahres und sobald weitere Daten zur Effizienz und Performance der Wachstumsinitiativen des Unternehmens vorliegen, wird das Unternehmen diese Spannen gegebenenfalls anpassen.

Die Werbeausgaben waren der Haupttreiber des organischen Umsatzwachstums, wobei eine starke Korrelation zwischen höheren Ausgaben und höheren Umsätzen besteht. Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass die Werbeausgaben im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr steigen werden, jedoch wird erwartet, dass die strategische Ausrichtung des Managements auf die Optimierung der Werbewirksamkeit und der Rentabilität insgesamt zu einem Rückgang der Werbeausgaben in Prozent vom Umsatz führen wird. Diese Annahme basiert auf der Erwartung des Managements, dass die bestehenden Marketinginitiativen und Partnerschaften (ab Ende 2024) im Laufe der Zeit zu einer höheren Effizienz führen und sich positiv auf die Kennzahl Werbeausgaben im Verhältnis zum Umsatz auswirken werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren rechnet das Unternehmen für 2025 nicht mit der Aufnahme neuer hochkarätiger und kostspieliger Partnerschaften, wodurch sich der Bedarf an zusätzlichen Werbeinvestitionen verringern dürfte, während das Umsatzwachstum weiterhin unterstützt wird. Die Marketingausgaben werden voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr steigen, was auf die hochkarätigen Partnerschaften zurückzuführen ist, die das Unternehmen Ende 2024 eingegangen ist.

Schließlich hat das Management mehrere Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, die zu einer Senkung der Umsatzkosten (durch niedrigere Produktkosten, Fulfillment-Kosten und Zahlungsabwicklungsgebühren) und damit zu einer Verbesserung der Bruttomarge führen sollen. Die Gemeinkosten werden voraussichtlich mit der allgemeinen Zunahme der Geschäftstätigkeit leicht steigen.

Kommentar der Geschäftsleitung

Aires hat drei Jahre in Folge ein aggressives Wachstum erzielt - und 2024 war unser bisher größter Sprung nach vorne. Eine solche Entwicklung ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis einer klaren Vision, einer präzisen Umsetzung und der Überzeugung, frühzeitig zu investieren. Wir haben strategische, wirkungsvolle Entscheidungen getroffen, um Vertrauen aufzubauen, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und die Grundlage für eine Führungsposition in einem Markt zu schaffen, der gerade erst Gestalt annimmt, sagte CEO Josh Bruni in seinem Brief an die Aktionäre für das Jahr 2024. Die vollständige Fassung des Briefes ist auf der Investor Relations-Website des Unternehmens verfügbar. Diese Investitionen haben zu Rekordergebnissen geführt - nicht nur beim Umsatz, sondern auch bei der Akzeptanz, der Bekanntheit und der für die Skalierung erforderlichen Infrastruktur. Wir sind nicht hier, um Trends hinterherzulaufen oder um Marktanteile in der Kategorie eines anderen zu kämpfen. Wir sind hier, um den Raum zu definieren, die Diskussion zu gestalten und die Plattform aufzubauen, die den Standard für die Zukunft setzt.

Auf unserem Weg nach vorne sind wir entschlossen, die Fundamentaldaten zu verbessern und diszipliniert zu arbeiten - aber wir werden keine Kompromisse eingehen, wenn es um die Geschwindigkeit oder das Ausmaß geht, die erforderlich sind, um führend zu sein. Aires schafft etwas Grundlegendes: eine neue Ebene moderner Infrastruktur, die unsere Umwelt wieder in Einklang mit der menschlichen Biologie bringt - und das mit der Dynamik, Klarheit und Ambition, die es braucht, um erfolgreich zu sein.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein kanadisches Nanotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftlich fundierte Innovation, Aufklärung und Interessenvertretung verschrieben hat. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von proprietären, patentierten Resonatorprodukten auf Siliziumbasis, die vor den potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder (EMF) schützen.* Die Lifetune-Produkte von Aires lenken EMF-Strahlung ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und WLAN ausgeht, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze. Der Aires Certified SpacesTM (AiresCertifiedSpaces.com) Standard ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen zur Schaffung autorisierter EMF-freundlicher Räume, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern. Aires ist an der CSE unter dem Tickersymbol WiFi und an der OTCQB unter dem Symbol AAIRF notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.investors.airestech.com und airestech.com/blogs/emf-education.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Fachkollegen geprüften Forschungsstudien und klinischen Studien des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter https://airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards definiert sind und keine standardisierte Bedeutung gemäß diesen Standards haben, darunter bereinigtes EBITDA (als Nicht-IFRS-Kennzahlen bezeichnet). Nicht-IFRS-Kennzahlen werden vom Management verwendet, um die finanzielle und operative Leistung des Unternehmens zu bewerten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-IFRS-Kennzahlen zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen, die gemäß den International Financial Reporting Standards erstellt wurden, den Anlegern ermöglichen, die Betriebsergebnisse, die zugrunde liegende Leistung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise wie die Unternehmensleitung zu bewerten. Da es keine standardisierten Methoden zur Berechnung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen gibt, kann sich der Ansatz des Unternehmens von dem anderer Unternehmen unterscheiden, sodass die Verwendung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht direkt vergleichbar ist. Dementsprechend dienen diese Nicht-IFRS-Kennzahlen als zusätzliche Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den International Financial Reporting Standards erstellt wurden. Das Unternehmen definiert EBITDA als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA entfernt unregelmäßige und einmalige Posten, die das EBITDA verzerren.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, das Umsatzwachstum im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr, das Umsatzwachstum aufgrund von Werbe- und Verkaufsförderungsausgaben, Marketingpartnerschaften, internationale Expansion, die Fähigkeit, US-amerikanische Investoren zu gewinnen, die Effizienz und Effektivität des Werbemodells des Unternehmens, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Wirkung, die Geschäftsstrategie, die Erreichung einer universellen Markenbekanntheit und Markenentwicklung, die Produktakzeptanz, die Verwendung von Erlösen, die Unternehmensvision, geplante Akquisitionen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, die Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, die Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, die Größe und das Wachstum des Verbrauchermarktes mit Schwerpunkt auf Wellness und EMF-Schutz, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt, strebt an, voraussichtlich oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden vorgenommen, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen, des Eintretens von Ereignissen höherer Gewalt, der Entwicklung und Änderung von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in den Jahres- und Quartalsberichten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca erläutert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung dieser Informationen verwendet wurden, zwar zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, sich jedoch als ungenau erweisen können und daher keine übermäßige Abhängigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen bestehen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder in den Vereinigten Staaten noch an Personen in den Vereinigten Staaten oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir nehmen die Safe-Harbour-Bestimmungen in Anspruch.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79379

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79379&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02377G2045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.