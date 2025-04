BYD bringt in Deutschland zwei neue Hybridmodelle auf den Markt

Der chinesische Elektroautobauer BYD treibt seine Expansion voran und will noch in diesem Jahr mit zwei weiteren Hybridmodellen in Deutschland an den Start gehen.

"Nicht jeder ist bereit für ein Elektroauto. Wir brauchen etwas anderes, um die Kunden zu überzeugen", sagte Maria Grazia Davino, die Chefin für Nord- und Mitteleuropa, auf der Reuters-Veranstaltung Automotive Europe 2025 in Stuttgart. Bislang bietet BYD mit dem Seal DM-i nur einen Plug-in-Hybrid in Europa an. "In naher Zukunft werden wir zwei Säulen haben: eine vollelektrische und die andere DM-i", kündigte Davino an.

Damit schärft der weltgrößte E-Autohersteller seine Strategie für Europa nach, die anfangs nur vollelektrische Fahrzeuge und keine Hybridmodelle vorsah.

Im vergangenen Monat hatte Konzernchef und BYD-Gründer Wang Chuanfu angekündigt, die Auslandsexpansion voranzutreiben und den Fahrzeugabsatz außerhalb der Volksrepublik auf über 800.000 zu verdoppeln. Der Tesla-Rivale führt die Expansion chinesischer Automobilhersteller im Ausland an und eröffnet Ausstellungsräume von Australien bis Deutschland, um den tobenden Preiskampf im Inland auszubalancieren.