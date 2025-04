EQS-News: LPKF: Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Personalie

LPKF: Veränderungen im Aufsichtsrat



29.04.2025 / 10:03 CET/CEST

LPKF: Veränderungen im Aufsichtsrat

Corporate News- GARBSEN, 29. APRIL 2025

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der LPKF Laser & Electronics SE, Jean-Michel Richard, steht nach Ablauf seines Mandats zum Ende der Hauptversammlung am 4. Juni 2025 für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats danken Jean-Michel Richard herzlich für seine Führung und sein Engagement in den vergangenen fünf Jahren. Seine Persönlichkeit, sein Fachwissen und seine strategische Vision haben die Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich geprägt und vorangetrieben.

"Es war ein Privileg, als Vorsitzender die Transformation von LPKF voranzutreiben", sagt Richard. "Zu den wichtigen Weichenstellungen gehören die Ernennung des Vorstandsvorsitzenden Klaus Fiedler und kürzlich des Finanzvorstands Peter Mümmler sowie die Berufung von Anka Wittenberg und Alexa Siebert in den Aufsichtsrat im Jahr 2023. LPKF ist gut aufgestellt, um auf den soliden Grundlagen, die wir gemeinsam geschaffen haben, aufzubauen. Ich wünsche dem Unternehmen nachhaltiges Wachstum, disruptive Innovationen und zukunftsweisende Produkte.“

Auf der Hauptversammlung im Juni wird der Aufsichtsrat Paul Owsianowski, Investment Manager und Partner bei der Active Ownership Group, zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Owsianowski bringt umfassendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Unternehmensstrategie und Fusionen und Übernahmen mit und verfügt über wertvolle Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in mehreren Aufsichtsräten.

Im Anschluss an die Hauptversammlung wird der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat Alexa Siebert zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen. Als erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender internationaler Managementerfahrung hat sie erfolgreich Unternehmensstrategien umgesetzt und Fusionen und Übernahmen geleitet. Zudem hat sie in Aufsichtsräten und als Vorsitzende von Prüfungsausschüssen bedeutende Führungsrollen übernommen. Ihre Karriere ist geprägt von ihrer Fähigkeit, Organisationen durch strategische Entscheidungen und komplexe Governance-Herausforderungen zu steuern.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung: www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung

Über LPKF

Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt mehr als 750 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

