Gelassene Reaktion auf Ergebnisse | Spotify schwach | Hims & Hers explodiert

In Anbetracht des schwierigen Umfelds fallen die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse überwiegend besser als befürchtet aus. Die Aktien von Coca-Cola, Hilton, Royal Caribbean, Honeywell, Pfizer und UPS nach den Zahlen freundlich. NXP Semi, PayPal und Spotify tendieren nach den Zahlen teils deutlich schwächer. GM hebt die Aussichten auf und friert die Aktienrückkäufe ein. Wie dem auch sei, soll Donald Trump heute eine Lockerung der Auto-Zölle verkünden. Außerdem soll sich am frühen Nachmittag in New York auch der Handelsvertreter Howard Lutnick bei CNBC zu Wort melden.



00:00 Intro

00:22 Reaktion auf Ergebnisse überwiegend positiv

01:54 Heute Abend: Zahlen, JOLTS, Lutnick, Trump: Zollpolitik-Lockerung?

04:23 China beugt sich nicht im Handelsstreit

05:11 Walmart & Target: Aufträge an chinesische Fabriken

06:15 Narrativ verschiebt sich: Deregulierung, Steuersenkungen

07:55 Zum breiten Markt | S&P auf Korrekturebene

09:36 Ergebnisse: Spotify, NXP Semi, PayPal, Corning, GM, Brinker

12:00 Coca-Cola, Kraft Heinz, Altria | Hilton, Royal Caribbean

14:20 UPS: Massiver Stellenabbau | Honeywell | Pfizer

17:17 Hims & Hers explodiert

18:08 Amazon: Folgen der Zölle

19:55 Boeing: Indien verhandelt Handelsabkommen | DeepSeek

20:55 Analysten zu Apple, Deckers, Hims & Hers, Progressive u.a.



