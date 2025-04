EQS-News: Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen

EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Jahresergebnis 2024 und erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen



Die Your Family Entertainment AG gibt heute nach Abschluss des Prüfungsprozesses das Jahresergebnis 2024 bekannt.

Die Umsatzerlöse aus dem Lizenzgeschäft, einschließlich der Einnahmen aus TV-Sendern, beliefen sich im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 auf T€ 2.660 im Vergleich zu T€ 2.820 im Vorjahr. Dies entspricht einem Rückgang von rund -6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Jahresfehlbetrag 2024 betrug T€ -1.794 (Vj. Jahresfehlbetrag T€ -1.784).

Das EBITDA belief sich auf T€ -876 (Vj. T€ -943).

Damit sind im Geschäftsjahr 2024 im Wesentlichen Ergebnisse auf Vorjahresniveau 2023 erzielt worden.

Die Your Family Entertainment AG hat im Rahmen der gestrigen Ad-hoc-Mitteilung bereits die Beendigung der am 29.11.2024 avisierten Kapitalerhöhung ohne Einzahlung bekannt gegeben. Der darin bezeichnete Investor hat allerdings zwischenzeitlich die Verhandlungsbereitschaft betreffend mögliche zukünftige Investitionen signalisiert, weshalb der Vorstand in Kürze die Gespräche wieder aufnehmen wird.

Auch hat der Vorstand in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat finanzielle Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage vorgenommen.

So berichtete die Gesellschaft bereits am 23. April 2025 über die erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von € 2,4 Mio.

Des Weiteren konnte die Your Family Entertainment AG ein Verhandlungsergebnis mit Kartoon Studios, Inc., dem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, erzielen. Gegen Zahlung eines Betrages von US$ 400.000 erlässt hiernach Kartoon Studios, Inc. ihre Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft in Höhe von € 1,3 Mio.. Der Differenzbetrag kann mit Wirkung für den Halbjahresabschluss 2025 der Gesellschaft erfolgswirksam als Einmalertrag vereinnahmt werden.

Mit den Maßnahmen ist die Finanzlage der Gesellschaft zufriedenstellend.

Vorstand und Mitarbeiter der Gesellschaft können sich jetzt auf die Entwicklung des Geschäfts und weiteres Wachstum konzentrieren:

Reduzierung der operativen Kosten,

Durchführung der geplanten Investitionen in Digitalisierung, Skalierung und neuen Content,

Erschließung von internationalen Kanälen nach Verfügbarkeit der entsprechenden finanziellen Mittel sowie

Fokussierung auf Märkte mit starkem Wachstum.

München, den 30. April 2025,

Der Vorstand

