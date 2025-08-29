EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Werbung ausblenden

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

29.08.2025
PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

  • Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).
  • Die Eigenkapitalquote beträgt 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten –27,6 Mio. CHF (Vorjahr: -5,8 Mio. CHF).

Pratteln, 29. August 2025 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 wie erwartet.

Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2025

  • Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt zum 30. Juni 2025 bei 156,5 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 182,9 Mio. CHF.
     
    • Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben im ersten Halbjahr 2025 nahezu unverändert, während sie im Segment Sport und Event im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 abnahmen.
       
  • Das EBIT lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event und ausserordentlichen operativen Kosten bei –27,6 Mio. CHF, nach –5,8 Mio. CHF im Vorjahr.
     
  • Das Konzernperiodenergebnis betrug –30,9 Mio. CHF gegenüber –12,0 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2024.
     
  • Mit einer Eigenkapitalquote per 30. Juni 2025 von 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %) ist die Highlight-Gruppe unverändert gut finanziert.

Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet. 

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2025 01.01. bis 30.06.2024 Abw. in %
Umsatzerlöse 156,5 182,9 -14,4
EBIT -27,6 –5,8 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -30,9 –12,0 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -22,3 –12,3 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,39 –0,22 n/a
Segmentumsatz      
Film 101,2 102,3 -1,1
Sport und Event 55,3 80,5 n/a
Segmentergebnis      
Film -4,2 -1,8 n/a
Sport und Event -20,9 -1,3 n/a
       
in Mio. CHF 30.06.2025 31.12.2024 Abw. in %
Bilanzsumme 602,0 624,6 -3,6
Eigenkapital 120,4 151,9 -20,7
Eigenkapitalquote (%) 20,0 24,3 -4,3 Punkte
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 207,2 196,5 5,4
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 17,0 16,8 1,1
       
 
Für weitere Informationen:      
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91      
E-Mail:   ir@hlcom.ch      

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
