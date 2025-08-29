EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025



Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote beträgt 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten –27,6 Mio. CHF (Vorjahr: -5,8 Mio. CHF).

Pratteln, 29. August 2025 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 wie erwartet.

Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2025

Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt zum 30. Juni 2025 bei 156,5 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 182,9 Mio. CHF.

Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben im ersten Halbjahr 2025 nahezu unverändert, während sie im Segment Sport und Event im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 abnahmen.



Das EBIT lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event und ausserordentlichen operativen Kosten bei –27,6 Mio. CHF, nach –5,8 Mio. CHF im Vorjahr.



Das Konzernperiodenergebnis betrug –30,9 Mio. CHF gegenüber –12,0 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2024.



Mit einer Eigenkapitalquote per 30. Juni 2025 von 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %) ist die Highlight-Gruppe unverändert gut finanziert.

Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.

Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.