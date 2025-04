GNW-News: Tritium präsentiert TRI-FLEX, eine revolutionäre, extrem skalierbare Ladeplattform für Elektrofahrzeuge, auf der ACT Expo 2025

^ANAHEIM, Kalifornien, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tritium (https://tritiumcharging.com/), ein weltweit führender Anbieter von Gleichstrom- Schnellladegeräten für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs), hat heute auf der ACT Expo 2025 in Anaheim, Kalifornien, seine revolutionäre TRI-FLEX- Ladeplattform vorgestellt. Die Plattform verfügt über eine verteilte Architektur der nächsten Generation, die es Betreibern von Ladestationen ermöglicht, problemlos von vier auf bis zu 64 Ladestationen zu skalieren. Dieser Ultra- Skalierungsansatz adressiert kritische Herausforderungen für die Infrastruktur, während der Markt für Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren von der frühen Einführungsphase zum Mainstream übergeht. ?Der heutige Tag markiert einen Paradigmenwechsel in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge", so Arcady Sosinov, CEO von Tritium, bei der Vorstellung auf der ACT Expo. ?TRI-FLEX ist nicht nur eine schrittweise Verbesserung, sondern eine grundlegende Neukonzeption der verteilten Ladeinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, effizient mit der Geschwindigkeit der steigenden Nachfrage auf dem Markt zu skalieren." Da der weltweite Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz von Pkw fast 20 % erreicht und der Fuhrpark in den USA bis 2030 voraussichtlich auf 27 Mio. Elektrofahrzeuge anwachsen wird, stößt die konventionelle Ladeinfrastruktur an kritische Grenzen hinsichtlich Skalierbarkeit, Netzkapazität und Flexibilität. TRI-FLEX begegnet diesen Herausforderungen mit mehreren branchenweit einzigartigen Innovationen: * Starke Leistung & Flexibilität: Das Herzstück der Plattform ist der TRI-FLEX Hub, ein Energieumwandlungssystem, das mit Ihren Anforderungen wächst - von 400 kW bis 1,6 MW Wechselstrom und bis zu 3,2 MW Gleichstrom. * Beispiellose Skalierbarkeit: Ein einziger Hub kann zwei bis 32 TRI-FLEX- Spender (bis zu 64 Ladepunkte) versorgen, achtmal mehr als herkömmliche verteilte Systeme. * Ultimative Flexibilität beim Design: Kunden können 100-kW-, 200-kW- und 400- kW-Ladesäulen in einem einzigen System kombinieren und so die ideale Konfiguration für ihren Standort und die Anforderungen ihrer Kunden erstellen - von Personenkraftwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen. * Präzises Energiemanagement: Die 25-kW-Leistungsauflösung des Systems mit Lastausgleich in Echtzeit sorgt für eine optimale Energieverteilung und damit für maximale Effizienz und Durchsatz. * Umweltverträglichkeit: Die vollständige zertifizierte Schutzart IP65 und die fortschrittliche Flüssigkeitskühlung sorgen für zuverlässige Leistung von arktischer Kälte (-35 °C) bis zu Wüstenhitze (+55 °C). Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind erheblich, da die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Architekturen erheblich gesenkt werden können. Dank des innovativen Designs von TRI-FLEX können Betreiber kostspielige Modernisierungen der Versorgungsanlagen vermeiden und gleichzeitig die Ladekapazität maximieren. ?Die EV-Revolution wird sich mit der Geschwindigkeit ihrer Infrastruktur entwickeln", fügte Sosinov hinzu. ?TRI-FLEX beseitigt kritische Hindernisse für eine breite Einführung, indem es schrittweise Bereitstellungsstrategien ermöglicht, die die Investitionsausgaben an die tatsächliche Nutzung anpassen, Genehmigungsprozesse vereinfachen und die Kapitalrendite maximieren." Die Plattform ermöglicht es Betreibern von Ladesystemen, mit dem zu beginnen, was sie heute benötigen, und bei steigender Nachfrage nahtlos zu skalieren, ohne ihre ursprüngliche Investition ersetzen zu müssen. TRI-FLEX umfasst auch die Integration von Batterie-Energiespeichersystemen und erneuerbaren Energiequellen, um die Ladefähigkeiten an Standorten mit eingeschränkter Netzanbindung weiter zu verbessern. Sosinov bestätigte: ?TRI-FLEX ist MCS-fähig, aber aufgrund der weltweit begrenzten Anzahl von MCS-fähigen Fahrzeugen werden unsere Kunden im Schwerlastbereich Zugang zu einer 640-kW-Ladesäule erhalten. Wir werden eine MCS-Ladesäule auf den Markt bringen, sobald eine ausreichende Nachfrage besteht." Weitere Informationen zu TRI-FLEX finden Sie unter www.tritiumcharging.com (https://tritiumcharging.com/) oder per E-Mail an sales@tritiumcharging.com (mailto:sales@tritiumcharging.com). Über Tritium Seit über einem Jahrzehnt ist Tritium (https://tritiumcharging.com/) ein Pionier im Bereich der DC-Schnellladung und treibt die Entwicklung mit innovativen Lösungen voran, auf die Unternehmen und Fahrer täglich vertrauen. Tritium entwickelt und produziert proprietäre Hardware und Software, um fortschrittliche und zuverlässige DC-Schnellladelösungen und -dienste für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Die kompakten und robusten Ladegeräte von Tritium werden in den USA hergestellt und sind so konzipiert, dass sie sich in jeder Umgebung gut präsentieren und auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Dank ihrer durchdachten Technologie sind sie einfach zu installieren, zu warten und zu bedienen. Tritium setzt auf kontinuierliche Innovation zur Unterstützung seiner Kunden weltweit. Im Jahr 2024 wurde das weltweite Geschäft von Tritium von Exicom Tele-Systems Inc. übernommen. Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/320e83dd-c083-4317-a01c- f1f532997c6d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42a4828e-5d4b-451d-b09a- 0a5b52abd53d °