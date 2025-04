GNW-News: Unternehmen definieren Cyberresilienz mit Rackspace und Rubrik neu

^SAN FRANCISCO, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LIVE! von RSAC, Rubrik (https://www.rubrik.com/) (NYSE: RBRK), ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, und Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End- to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um einen vollständig verwalteten isolierten Wiederherstellungsdienst anzubieten, die Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik, mit dem Unternehmen echte Cyberresilienz erreichen und die Geschäftskontinuität im Event eines Cyberangriffs sicherstellen können. Durch die Kombination der Datenschutz- und Cyber-Recovery-Software von Rubrik mit der Hybrid-Cloud-Expertise und der globalen Präsenz von Rackspace im Bereich Rechenzentren erfüllt diese Partnerschaft unmittelbare Anforderungen an die Cyber-Recovery und ermöglicht es Unternehmen, ihre Betriebsrisiken zu reduzieren und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Warum ist dies von Bedeutung? Unternehmen sind heute zunehmend mit Ransomware-Bedrohungen konfrontiert. Die Angriffe werden immer raffinierter, häufiger und verheerender, da 92 % (https://www.paloaltonetworks.com/perspectives/the-rising-stakes-of-cyber- resilience-what-the-2025-global-incident-response-report-means-for-business- leaders/) der Opfer sind von Datenverschlüsselung betroffen und 60 % (https://www.paloaltonetworks.com/perspectives/the-rising-stakes-of-cyber- resilience-what-the-2025-global-incident-response-report-means-for-business- leaders/) von Datendiebstahl betroffen sind. Bei herkömmlichen Backup- und Wiederherstellungslösungen kann die Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs Wochen oder Monate dauern. Die Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik wurde als isolierte On-Demand- oder dedizierte Managed-Lösung entwickelt und bietet Unternehmen Zugriff auf eine luftisolierte Plattform zur Wiederherstellung geschäftskritischer Workloads nach einem Cyberangriff. Die Lösung zielt darauf ab, Unternehmen einen koordinierten Wiederherstellungsansatz zu bieten, mit dem die Wiederherstellung innerhalb von Stunden statt Tagen, Wochen oder Monaten möglich ist, wodurch die Geschäftskontinuität in einer sauberen, isolierten Umgebung gewährleistet wird. ?Die Einführung der Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Ransomware-Vorfälle und Compliance-Risiken weiter zunehmen, während herkömmliche Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen unzureichend, kostspielig und technisch anspruchsvoll geworden sind", so Amar Maletira, CEO von Rackspace Technology. ?Diese strategische Partnerschaft mit Rubrik schließt eine anerkannte Marktlücke und bietet etwas wirklich Einzigartiges: die Möglichkeit, Daten wiederherzustellen und die Betriebsfähigkeit in einer sauberen, isolierten Umgebung innerhalb von Stunden statt Tagen oder Wochen schnell wiederherzustellen." Das neue Angebot wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Betriebskontinuität von Unternehmen in nicht regulierten und stark regulierten Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen zu erfüllen, in denen nahtlose Abläufe und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. ?Auf unserem Weg zu einer sichereren digitalen Zukunft ist die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology der entscheidende nächste Schritt", so Bipul Sinha, CEO, Chairman und Co-Founder von Rubrik. ?Als starkes Team bieten wir unseren Kunden einen robusten und optimierten Ansatz für die Cyber-Wiederherstellung, der den Schutz wichtiger Daten und eine unterbrechungsfreie Geschäftskontinuität gewährleistet." Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik: Ein zuverlässiger Weg hin zur Cyberresilienz Mit Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik können Kunden ihre validierten Backups replizieren und so sicherstellen, dass ihre Daten geschützt und für eine schnelle Bereitstellung verfügbar sind. Im Falle eines Cyberangriffs kann Rubrik schnell saubere, sichere Backup-Daten identifizieren. Gleichzeitig kann Rackspace kritische Workloads innerhalb weniger Stunden in einer isolierten Wiederherstellungsumgebung wiederherstellen, die vollständig von den Produktions- und Disaster-Recovery-Systemen des Kunden getrennt ist und vollständig von Rackspace verwaltet wird. ?Die Rackspace Cyber Recovery Cloud bietet eine robuste, von Rubrik unterstützte Lösung, die eine schnelle und sichere Wiederherstellung von Workloads im Falle von Cyberangriffen gewährleistet", erklärt Steven Dickens, CEO und Principal Analyst bei HyperFRAME Research. ?Die bedarfsorientierten und dedizierten Optionen bieten Unternehmen, die mit zunehmenden Ransomware-Bedrohungen und Compliance-Anforderungen konfrontiert sind, kosteneffiziente Flexibilität." Unterstützung von Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von Cyber-Resilienz- Maßnahmen. Bewertung der Cyber-Wiederherstellungsbereitschaft: Um eine erfolgreiche Bereitstellung von Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik vorzubereiten, ist es unerlässlich, eine umfassende Bewertung der Cyber- Wiederherstellungsbereitschaft durchzuführen, bei der kritische Anwendungen identifiziert, Abhängigkeiten abgebildet und Workloads anhand ihrer Auswirkungen auf das Geschäft priorisiert werden. Das Ergebnis ist ein klarer, umsetzbarer Fahrplan, der auf die spezifischen Wiederherstellungsziele des Unternehmens zugeschnitten ist. Cyber Recovery Cloud On-Boarding: Nach der Bereitschaftsbewertung stellt dieser Service eine nahtlose Konfiguration und Prüfung der Rackspace Cyber Recovery Cloud mit Rubrik sicher. Dazu gehören Ingenieure, die die isolierte Wiederherstellungsumgebung konfigurieren, Wiederherstellungsvorlagen erstellen, reale Szenarien testen und einen maßgeschneiderten Business Continuity Plan liefern, der auf die betrieblichen Anforderungen und die Wiederherstellungsziele des Kunden abgestimmt ist. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AuDt- 7j_KFIld5v831pML4wuzLy9NDc765xqSspXQmjwDkTu6xtqo0TCD4HeSmDsFDX7Ch90d6hIn9I6iK- fUFJYjGvZHMJxGjPaRNmEOTA=) ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Über Rubrik Rubrik (NYSE: RBRK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu

sichern. Mit Zero Trust Data Security(TM) unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre

Geschäftsabläufe widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe, böswillige Insider und Betriebsstörungen zu machen. Die Rubrik Security Cloud, die auf maschinellem Lernen basiert, schützt Daten in Unternehmen, Clouds und SaaS-Anwendungen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Datenintegrität zu wahren, Datenverfügbarkeit auch unter widrigen Umständen zu gewährleisten, Datenrisiken und -bedrohungen kontinuierlich zu überwachen und bei Angriffen auf die Infrastruktur den Geschäftsbetrieb mithilfe ihrer Daten wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubrik.com (https://www.rubrik.com/) und folgen Sie @rubrikInc auf X (ehemals Twitter) und Rubrik auf LinkedIn. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche und implizite ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu Identity Resilience und den erwarteten Vorteilen für unsere Kunden. Diese Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Unsicherheiten und Risiken, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich und nachteilig von den in den Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" und an anderer Stelle in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr, beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den uns zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen und/oder den damaligen Einschätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum ihrer Veröffentlichung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle in diesem Dokument erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Features sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht allgemein verfügbar sein, wie wir nach eigenem Ermessen entscheiden können. Alle derartigen referenzierten Dienste oder Funktionen stellen keine Lieferversprechen, Verpflichtungen oder Verpflichtungen von Rubrik, Inc. dar und können nicht in einen Vertrag aufgenommen werden. Kunden sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage der derzeit allgemein verfügbaren Dienstleistungen und Funktionen treffen. Medienkontakt Matt Conroy Stanton Public Relations & Marketing rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com) (646) 502-3563 Meghan Fintland Rubrik press@rubrik.com (mailto:press@rubrik.com) (925) 785 9192 °