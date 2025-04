OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis März 2025: HARTMANN startet mit erneut ...

Januar bis März 2025: HARTMANN startet mit erneut gutem Ergebnis in das Geschäftsjahr Heidenheim (ots) - - Umsatzerlöse steigen auf 607,3 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,3 % - Bereinigtes EBITDA liegt mit 70,9 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR über Vorjahreswert - Bereinigte EBITDA-Rendite mit 11,7 % weiterhin auf hohem Niveau HARTMANN ist mit einem erneut guten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Trotz steigender Materialpreise und Zölle behält das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr bei. Von Januar bis März 2025 führte ein organisches Umsatzwachstum von 1,3 % zu Umsatzerlösen in Höhe von 607,3 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA lag mit 70,9 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert und die bereinigte EBITDA Rendite bei 11,7 %. Im ersten Quartal wurden im Rahmen des Transformationsprogramms in einigen Ländern neue Produkte eingeführt, die im Laufe des Jahres zum Umsatzwachstum beitragen werden. Umsatzentwicklung der Segmente Das Segment Inkontinenzmanagement verzeichnete erneut ein Wachstum - insbesondere bei Inkontinenzhosen - in den wichtigsten europäischen Märkten, unter anderem in Deutschland, Spanien und Tschechien. Im Segment Wundversorgung trugen silikonbasierte Superabsorber-Wundauflagen zu weiterem Wachstum bei. Hervorzuheben ist hier besonders der strategisch bedeutende US-amerikanische Markt. Das Segment Infektionsmanagement zeigte eine uneinheitliche Entwicklung: Während der Umsatz in den Bereichen Flächen- und Händedesinfektion stieg, verzeichnete das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten einen Rückgang. Im Segment Komplementäre Divisionen konnten die KOB- und die Kneipp-Gruppe Zuwächse verzeichnen. Der Umsatz der CMC-Gruppe war gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig. Ausblick 2025 HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm auch im laufenden Geschäftsjahr konsequent fort. Es wird voraussichtlich weitere etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz des Unternehmens nachhaltig. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen erwartet HARTMANN für das Geschäftsjahr 2025 ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 260 bis 300 Mio. EUR. Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations . Pressekontakt: Stephanie Reuter PAUL HARTMANN AG Tel. +49 7321 36 13 93 E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6022955 OTS: PAUL HARTMANN AG ISIN: DE0007474041