ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet AMS-Osram mit 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat AMS-Osram mit "Buy" und einem Kursziel von 9,40 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei weltweit führend im Bereich optischer Halbleiter und belege Spitzenpositionen bei Automobil-LEDs und Lichtsensoren, schrieb Analyst Finn Kemper am Freitag in seiner Erstbewertung. Nach einer schwierigen Restrukturierungsphase sowie geplanten jährlichen Kosteneinsparungen von 225 Millionen Euro bis Ende 2026 sei AMS-Osram nun schlanker aufgestellt und gut positioniert, um von der überfälligen Erholung in den Endmärkten Automotive und Industrie zu profitieren, so der Analyst weiter./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 08:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 08:15 / MEZ

