EQS-News: Einhell: Rekordumsatz und Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2024

Einhell: Rekordumsatz und Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2024



02.05.2025 / 11:26 CET/CEST

Einhell: Rekordumsatz und Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2024

Landau a. d. Isar, 30.04.2025 – Die Einhell Germany AG mit Sitz in Landau/Isar schließt das Geschäftsjahr 2024 erneut mit Rekordergebnissen ab: Der Konzernumsatz wächst gegenüber dem Vorjahr um 14,2 Prozent auf 1.109,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreicht einen Rekordwert von 98,5 Millionen Euro. Dies ist ein Plus von 30,6 Prozent im Vergleich zu 2023. Die Rendite vor Steuern beträgt 8,9 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent). Das EBIT beläuft sich im Geschäftsjahr 2024 auf 101,2 Millionen Euro, das ist ein Plus von 24,8 Prozent. Die Eigenkapitalquote hat sich nach einer positiven Entwicklung im Vorjahr nochmals um 4,1 Prozent auf nunmehr 45,6 Prozent verbessert.

Netto-Cash-Position und Dividendenausschüttung

Der führende Hersteller von akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten verfügt über eine Netto-Cash-Position von rund 20 Millionen Euro und ist damit per Saldo schuldenfrei. Aufsichtsrat und Vorstand haben vor dem Hintergrund der äußerst guten Geschäftszahlen eine erhöhte Dividendenausschüttung von 1,50 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 0,97 Euro) und 1,48 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 0,95 Euro) beschlossen.

Deutlich gestiegene Endkundennachfrage in West- und Osteuropa

Die positive Entwicklung der Umsatzergebnisse im Geschäftsjahr 2024 ist vor allem auf eine deutlich gestiegene Endkundennachfrage im Absatzmarkt Westeuropa, inklusive D/A/CH, zurückzuführen, auch dank des hohen Konsumenteninteresses an den Akkugeräten der Power X-Change Familie. Hier konnte Einhell im Wettbewerbsumfeld signifikant Marktanteile ausbauen. „Wir treffen mit unserer Power X-Change Plattform genau das Lebensgefühl von DIY-Enthusiasten und Profis: Ein Akku,der über 300 Geräte betreibt, ermöglicht kabelloses Arbeiten bei höchster Performance und Sicherheit – egal ob im Garten, der Werkstatt oder dem Haushalt. Bis Ende 2027 werden wir die Plattform auf 450 Geräte erweitern“, sagt Einhell CEO Andreas Kroiss. Auch in der Region Osteuropa kam es zu einer erfreulichen Umsatzentwicklung – insbesondere in der Türkei.

Einhell setzt Strategie in 2025 fort

Für das laufende Geschäftsjahr hält die Einhell Germany AG trotz herausfordernder politischer und wirtschaftlicher globaler Rahmenbedingungen an ihrer dreiteiligen Strategie fest: Dazu gehören der internationale Aufbau der Marke Einhell, der Ausbau des erfolgreichen Power X-Change Akku-Systems und die weitere internationale Expansion. Den Herausforderungen steuert das Unternehmen aktiv entgegen, zum Beispiel durch eine Reduzierung der Abhängigkeit von Lieferanten aus China und eine breitere Aufstellung des Lieferantenpools. Ein wichtiger vollzogener Schritt in diesem Zusammenhang ist die unternehmenseigene Fertigung von Akkus und Ladegeräten in Ungarn. „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr wichtige Entscheidungen umgesetzt, um unsere Beschaffungs- und Lieferketten gegen unberechenbare äußere globale Einflüsse abzusichern. Das stärkt unsere Marktposition, vor allem in Europa“, sagt Kroiss.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet der Einhell-Konzern mit einem Konzernumsatz in Höhe von rund 1.160 Millionen Euro bei einer Rendite vor Steuern von 8,5 bis 9,0 Prozent. Der Vorstand geht folglich davon aus, dass die Gesellschaften die erfreulichen Umsätze und Ergebnisse aus dem Vorjahr im laufenden Geschäftsjahr weiter ausbauen können. „Die weitere Entwicklung der Inflation wird jedoch maßgeblich darüber entscheiden, ob die Nachfrage von Endverbrauchern nach Produkten, die nicht zwingend zum täglichen Leben notwendig sind, stabil bleibt“, so Kroiss.

Global legt der Konzern den Fokus auf die immer weitere Verbesserung der weltweiten Präsenz in den Zielmärkten und der dortigen Distribution in allen relevanten Vertriebskanälen. Einhell wird zudem auch in diesem Jahr weiter sehr stark im Bereich Produktentwicklung und Markenaufbau investieren, um das Produktsortiment weiter zu optimieren, die marktführende Position mit Power X-Change weiter auszubauen und die Marke Einhell auch international weiter zu etablieren.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

