Übernahmefantasie treibt BP an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch abseits der feiertagsbedingt geschlossenen Londoner Börse haben Anleger am Montag auf eine mögliche Megafusion am Londoner Markt reagiert. Spekulationen über eine Übernahme des Ölriesen BP durch den Kontrahenten Shell ließen auf der Handelsplattform Tradegate die BP-Aktien um knapp drei Prozent steigen. Shell verloren dagegen 1,4 Prozent. Die Handelsumsätze waren in beiden Aktien überdurchschnittlich.

Shell arbeite mit Beratern an der Prüfung des möglichen Kaufs von BP, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauter Personen. BP wird an der Börse aktuell mit umgerechnet knapp 66 Milliarden Euro bewertet. Shell ist derzeit gut 175 Milliarden Euro schwer.

Sowohl hinsichtlich der Produktion als auch der Kosten wäre ein Zusammengehen der beiden Branchengrößen von großem Vorteil, urteilte Jean-Luc Romain vom Investmenthaus CIC Market Solutions. Während BP besonders in den USA und Aserbeidschan engagiert sei, sei Shell im westlichen Afrika und in Kasachstan gut aufgestellt.

Kostenvorteile könnten im Golf von Mexiko gehoben werden, wo beide Konzerne aktiv seien, so der Analyst. Auch im Raffineriegeschäft und im Vertrieb winkten erhebliche Kostenvorteile, denn beide Unternehmen verfügten über Anlagen und Netzwerke in den USA und Europa. Allerdings dürfte ein solcher Deal wettbewerbsrechtlich genau unter die Lupe genommen werden, und es seien Teilverkäufe von Bereichen zu erwarten./bek/tih/mis