ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 300 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die vergangenen Monate hätten sich wie die Wiederholung eines schlechten Films angefühlt, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mit dem Start der Robotaxis im Juni in Austin tue sich endlich wieder etwas. Der Vorteil von Tesla liege aber eher in der Skalierbarkeit, technologisch tue sich anderswo im Bereich Autonomes Fahren mehr. Der Markt gewähre mit der Rückkehr auf einen Marktwert von einer Billion Dollar aber Vorschusslorbeeren. Mit Blick auf die neuerliche Führungsdebatte ist Houchois der Meinung, dass "Tesla größer ist als Elon Musk". Seine Aktivitäten abseits des Autobauers hätten ihm selbst mehr geschadet als seinem Unternehmen./ag/gl

