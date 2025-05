Autozulieferer Stabilus verdient im Quartal weniger

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus ist im zweiten Geschäftsquartal vor allem dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco gewachsen. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf 338 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft sei der Umsatz jedoch um fünf Prozent geschrumpft. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um gut drei Prozent auf 37,7 Millionen Euro zurück. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bis Ende September bestätigte das Stabilus-Management. Dabei erwartet das Unternehmen Aufholeffekte im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres.

"Die aktuell eingeführten US-Zölle betreffen uns direkt nur in geringem Maße, da wir den kundennahen Produktionsansatz 'in der Region - für die Region' verfolgen", sagte Unternehmenschef Michael Büchsner. Gleichwohl beobachte das Unternehmen die globalen Effekte auf Lieferketten und das Konsumentenverhalten. Dies mache das Abschätzen der Abrufzahlen der Kunden schwieriger. Mit der größeren Spanne der Prognose habe das Unternehmen die Volatilität in der Kundenmärkte jedoch bereits berücksichtigt.

Unter dem Strich blieb im Quartal ein Gewinn von 11,2 Millionen Euro nach 18,1 Millionen Euro im Vorjahr./mne/mis