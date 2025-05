EQS-News: Masterflex SE erweitert Produktionskapazität im Luftfahrtgeschäft – Neues Werk in Marokko geplant

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Expansion

Masterflex SE erweitert Produktionskapazität im Luftfahrtgeschäft – Neues Werk in Marokko geplant



05.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Erweiterung der Produktionskapazitäten, um dynamische Nachfrage zu bedienen

Verfügbarkeit von Fachkräften, hohe Qualitätsstandards und günstige Standortbedingungen

Verdopplung des Umsatzes im Luftfahrtgeschäft als Ziel

Gelsenkirchen/Casablanca, 5. Mai 2025 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) setzt ihren internationalen Wachstumskurs konsequent fort und investiert in den strategischen Ausbau ihrer Luftfahrtsparte: Mit einem Investitionsvolumen von knapp drei Mio. Euro entsteht in der Freihandelszone MIDPARC bei Casablanca (Marokko) ein neues Werk der Masterflex Group. Ziel ist es, die Produktionskapazitäten angesichts der dynamischen Nachfrage signifikant zu erweitern, die Nähe zu bestehenden Kunden zu stärken und insbesondere neue Kunden zu erschließen.

Bereits 2026 soll die Produktion auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern starten. Der neue Standort ergänzt die bestehenden Werke in Norderstedt (Deutschland) und Plana (Tschechien), die unter der Marke Matzen & Timm hochwertige Spezialschläuche, Faltenbälge und Formteile für internationale Luftfahrtkunden herstellen. Perspektivisch sollen mindestens 65 neue Arbeitsplätze in Casablanca entstehen.

„Die weltweite Luftfahrtindustrie boomt – die Nachfrage nach innovativen und zuverlässigen Schlauchlösungen steigt rasant. Mit unserem neuen Standort in Marokko stellen wir uns optimal auf, um diese Dynamik für uns zu nutzen“, erklärt Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE. „Unser Ziel ist es, den Umsatz in unserer Luftfahrtsparte in den kommenden Jahren zu verdoppeln.“

Die Wahl fiel bewusst auf Marokko – nicht nur wegen des investitionsfreundlichen Umfelds, sondern auch aufgrund der Kostenvorteile, der geografischen Nähe zu Europa und der direkten Nachbarschaft zu zahlreichen dort ansässigen namhaften Luftfahrtunternehmen. „Wir rücken näher an unsere bestehenden Kunden heran und schaffen zugleich beste Voraussetzungen für neue Partnerschaften“, so Dr. Bastin weiter.

Der neue Standort bietet zahlreiche strategische Vorteile: eine hohe Verfügbarkeit gut ausgebildeter Fachkräfte, hohe Qualitätsstandards und günstige Logistik-Voraussetzungen. Gleichzeitig bleibt die Entwicklungs- und Freigabekompetenz bei Matzen & Timm in Deutschland verankert. „Unsere Kunden können sich weiterhin auf Produkte verlassen, die unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und geprüft werden – designed in Germany, made in Morocco“, ergänzt Peter Bremer, Geschäftsführer von Matzen & Timm.

Mit der Expansion nach Marokko unterstreicht die Masterflex SE ihren Anspruch, international weiter zu wachsen und dabei Innovation mit Kundennähe zu verbinden. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zu unserem Luftfahrtgeschäft – und ein bedeutender Schritt, um unsere Position im globalen Wettbewerb weiter zu stärken“, so Dr. Bastin abschließend.

