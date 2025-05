EQS-News: Stabilus SE erzielt Umsatzanstieg von 7,8 Prozent in Q2 GJ2025 und bestätigt Gesamtjahresprognose

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

CORPORATE NEWS

Stabilus SE erzielt Umsatzanstieg von 7,8 Prozent in Q2 GJ2025 und bestätigt Gesamtjahresprognose

Umsatzplus in weiterhin herausforderndem Umfeld: Q2 GJ2025 Umsatz +7,8% auf 338,0 Mio. € durch Konsolidierung von Destaco und solide Performance in Regionen Americas und EMEA

Bereinigtes EBIT[1] in Q2 bei 37,7 Mio. €, nach 38,9 Mio. € in Q2 GJ2024, entsprechend einer Marge von 11,2% (Q2 GJ2024: 12,4%)

Q2-Ergebnis bei 11,2 Mio. € (Q2 GJ2024: 18,1 Mio. €); bereinigter FCF[1] bei 18,1 Mio. € (Q2 GJ2024: 3,7 Mio. €) durch stärkeren operativen Cashflow, niedrigeres Net Working Capital und geringere Steuerzahlungen

Prognose für 2025 bestätigt; Aufholeffekt im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erwartet

Destaco jetzt ein Jahr Teil von Stabilus: Erfolgreiche Integration weitgehend abgeschlossen; Umsätze von 187,1 Mio. € bei 19,6% EBIT-Marge in letzten 12 Monaten

Koblenz, 5. Mai 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (endete 31. März 2025) in einem herausfordernden Marktumfeld einen Umsatzanstieg von 7,8% auf 338,0 Mio. € erzielt, nach 313,5 Mio. € im Vorjahresquartal. Das Umsatzplus ist dabei insbesondere auf die positive Entwicklung in der Region Americas (+16,8% Umsatzwachstum) sowie die Region EMEA (+4,8%) zurückzuführen, während die Region APAC gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von 0,7% verzeichnete. Der Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Destaco sowie das Wachstum im Marktsegment Distributors, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Ohne Berücksichtigung der Beiträge von Destaco und bereinigt um Währungseffekte hätte Stabilus im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang um 5,0% verzeichnet.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld haben wir das zweite Quartal unseres Geschäftsjahres 2025 mit einer soliden Entwicklung abgeschlossen und sind zuversichtlich, unsere Gesamtjahresziele erreichen zu können. Die aktuell eingeführten US-Zölle betreffen uns direkt nur in geringem Maße, da wir den kundennahen Produktionsansatz „in der Region – für die Region“ verfolgen. Gleichwohl beobachten wir natürlich die globalen Effekte auf Lieferketten und das Konsumentenverhalten, was die Abrufzahlen unserer Kunden schwieriger abschätzbar macht. Mit der größeren Spanne unserer Prognose haben wir die Volatilität in unseren Kundenmärkten jedoch bereits berücksichtigt.“

Die Integration von Destaco ist inzwischen weitgehend abgeschlossen und laufende Projekte wie die weitere Lokalisierung der Produktion, eine stärkere Fokussierung auf vielversprechende Marktsegmente im Industriebreich und die Einführung neuer Produkte verlaufen planmäßig. Die Umsatz- und Kostensynergien beliefen sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auf 4,5 Mio. € bzw. 0,6 Mio. €.

Büchsner ergänzte: „Ich freue mich sehr, dass Destaco nun inzwischen ein Jahr Teil der Stabilus-Gruppe ist. Während der zurückliegenden zwölf Monate erzielte Destaco einen Umsatz von 187,1 Mio. € bei einer bereinigten EBIT-Marge von 19,6%, ein Beleg für die anhaltende Ertragsstärke unseres strategischen Zukaufs.“

Americas und EMEA tragen Umsatzwachstum in Q2 GJ2025

Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2025 wurde wesentlich von der Region Americas vorangetrieben, deren Umsatz mit 127,7 Mio. € um 16,8% über dem Vorjahreszeitraum lag (Q2 GJ2024: 109,3 Mio. €). Für das Wachstum ist überwiegend der Bereich Industrial Machinery & Automation (IMA) und damit Destaco verantwortlich, aber auch die Segmente Distributors, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) und Aerospace, Marine & Rail (AMR) trugen mit organischem Wachstum zur Umsatzentwicklung in der Region bei. In der Region EMEA stieg der Umsatz in Q2 GJ2025 um 4,8% auf 144,1 Mio. € (Q2 GJ2024: 137,8 Mio. €). Hier war ebenfalls die Konsolidierung von Destaco der Hauptgrund für das Wachstum, allerdings konnte auch der Bereich DIAMEC positives Wachstum erzielen, während der Umsatz in den Bereichen Energy & Construction (EC) und IMA auf Vorjahresniveau lag. In Asien-Pazifik (APAC) führte vor allem der schwache Automobilmarkt zusammen mit Umsatzrückgängen in den Bereichen AMR und DIAMEC zu einem Umsatzrückgang um 0,7% auf 66,2 Mio. € (Q2 GJ2024: 66,7 Mio. €), während die Marktsegmente Commercial Vehicles (CV), Health, Recreation & Furniture (HRF) und IMA wuchsen und EC sich auf Vorjahresniveau bewegte.

Bereinigte EBIT-Marge von 11,2% im zweiten Quartal 2025

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q2 GJ2025 mit 37,7 Mio. € um 3,1% unter dem Wert des Vorjahresquartals (Q2 GJ2024: 38,9 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 11,2% gegenüber 12,4% im Vergleichszeitraum Q2 GJ2024.

Im Q2 GJ2025 lag der Gewinn bei 11,2 Mio. € (Q2 GJ2024: 18,1 Mio. €). Der bereinigte FCF[1] belief sich auf 18,1 Mio. € nach 3,7 Mio. € in Q2 GJ2024. Die Veränderung im bereinigten FCF ist vor allem auf einen stärkeren operativen Cashflow im Vergleich zum Vorjahresquartal sowie ein niedrigeres Net Working Capital und geringere Steuerzahlungen zurückzuführen.

Der Nettoverschuldungsgrad ist zum 31. März 2025 leicht auf 2,97 gestiegen. Stabilus hält an dem Ziel fest, diesen Wert innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre deutlich unter 2,0 zu senken und mittelfristig einen Wert von 1,0 zu erreichen.

Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2025 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 11% und 13% und einen bereinigten FCF[1] von 90 Mio. € bis 140 Mio. €. Dabei erwartet das Unternehmen Aufholeffekte im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs.

Der Zwischenbericht für das zweite Quartal und die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF im Zwischenbericht H1 GJ2025, Seite 19 und 24, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

