Fresenius - Zurück in der Erfolgsspur

Nach einer schwierigen Marktphase von 2017 bis 2024 ist die Fresenius-Aktie dank einer Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Diese These wird eindrucksvoll durch den Bruch des Abwärtstrends der letzten acht Jahre (akt. bei 34,65 EUR) sowie durch die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 34,20/31,00 EUR) bestätigt. Zuletzt kam es zudem zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an alle drei genannten Unterstützungen. Als Sahnehäubchen kann die jüngste Kursentwicklung als „V-förmige“ Umkehr interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus diesem Chartmuster auf 9 EUR taxieren, d. h. perspektivisch dürfte das Papier Kurs auf die massive Widerstandszone bei rund 50 EUR nehmen. Auf dem Weg in diese Region definieren die Hochpunkte bei rund 46,50 EUR ein wichtiges Etappenziel. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von Seiten der Relativen Stärke nach Levy, die seit April 2024 stabil über ihrem Schwellenwert von 1 notiert. Je nach Risikoneigung können Anlegerinnen und Anleger entweder die Nackenzone der o. g. V-Formation bei 40,90 EUR oder aber den angeführten, ehemaligen Abwärtstrend heranziehen.

Fresenius (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.