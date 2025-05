AKTIE IM FOKUS: FMC auf Hoch seit 2023 - Dax-Spitze eingenommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Dienstag im Sog aktueller Geschäftszahlen ihren guten Lauf fortgesetzt. Zunächst noch verhalten in den Handel gestartet, entwickelte sie sich am Vormittag zum besten Dax -Wert. Binnen zehn Handelstagen steuern sie auf den neunten Gewinntag zu. Mit 48,80 Euro erreichten sie in der Spitze ein Hoch seit Sommer 2023.

Ein Händler attestierte dem Dialysekonzern für das erste Quartal ein stabiles Behandlungsvolumen, während sich für den Rest des Jahres Wachstum abzeichne. Unter dem Strich habe die Gewinnentwicklung außerdem die Erwartungen übertroffen, erwähnte der Börsianer. Graham Doyle von der Schweizer Bank UBS urteilte, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe drei Prozent über den Erwartungen gelegen. Knapp gelte dies auch für den Umsatz.

David Adlington von der Bank JPMorgan sieht Kosteneinsparungen als zentralen Gewinntreiber. Seiner Ansicht nach wandert der Fokus der Anleger nun auf den Kapitalmarkttag im Juni, auf dem er neue Aussagen zu den Sparplänen erwartet. Gepaart mit der Erwartung, dass FMC nur wenig von Zöllen abhängig ist, sei dies zuletzt bereits für die Rally verantwortlich gewesen. Seit dem 22. April haben die Aktien mittlerweile mehr als 18 Prozent zugelegt./tih/tav/mis