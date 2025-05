Autodesk - Dieses Schlüssellevel sollten Sie kennen!

Von Anfang Dezember bis Mitte April durchlief die Autodesk-Aktie eine nachhaltige Korrekturbewegung, in deren Verlauf der Titel von 326 USD auf 230 USD zurückfiel. Auf Basis der massiven Haltezone bei rund 230 USD hat das Papier aber die Kurve bekommen, wodurch die vorangegangene Korrekturbewegung letztlich als klassischer Pullback interpretiert werden kann. Charttechnisch gelang in den letzten Wochen zudem eine Bodenbildung, die nun vor einer echten Bewährungsprobe steht. Die horizontalen Barrieren bei 280 USD definieren zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 281,39 USD) einen wichtigen Katalysator (siehe Chart), um perspektivisch das Kursziel von 316 USD – abgeleitet aus der o. g. Bodenbildung – auszuschöpfen. Von dort wäre es dann nur noch ein Wimpernschlag bis zum zyklischen Hoch vom 1. Dezember 2024 bei 326,62 USD. Begünstigt wird eine konstruktive Kursentwicklung durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Im Ausbruchsfall bietet sich das Märzhoch (274,26 USD) dagegen als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichert gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Autodesk (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Autodesk

Quelle: LSEG, tradesignal²

