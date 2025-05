Generalversammlung 2025: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge

Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.60 je Aktie

Alle Verwaltungsräte wiedergewählt





An der heutigen ordentlichen Generalversammlung von Investis Holding SA im SIX Convention Point in Zürich waren insgesamt 11,880,630 Aktien bzw. 92.82% des Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 sowie der Ausschüttung von CHF 2.60 je Aktie

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2024 wurden von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die ordentliche Dividende von CHF 2.60 brutto (CHF 1.69 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt. Insgesamt beträgt die Gewinnausschüttung CHF 33.2 Mio. Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt am 12. Mai 2025 (Payment Date).

Genehmigung des Nichtfinanziellen Berichts 2024

Die Generalversammlung hat den Nichtfinanziellen Bericht 2024 genehmigt.

Wiederwahlen für ein weiteres Amtsjahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Die Generalversammlung stimmte der Wiederwahl aller amtierenden Verwaltungsräte zu. Ebenfalls wurden die Mitglieder des Vergütungsausschusses, sowie die Revisionsgesellschaft und die unabhängige Stimmrechtsvertretung wiedergewählt.

Genehmigung sämtlicher Anträge bezüglich Vergütungen

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den Vergütungsbericht 2024 gutgeheissen. Darüber hinaus genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten Abstimmungen, die Gesamtvergütung 2025/2026 des Verwaltungsrats sowie der Konzernleitung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2026.

Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin.

Der Vergütungsausschuss besteht aus: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi

Das Audit Committee besteht aus Christian Gellerstad (Vorsitz) und Thomas Vettiger.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA findet am 4. Mai 2026 statt.