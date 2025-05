Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren. Viele von euch haben sich heute die Aktie von Redcare Pharmacy für Chartzeit gewünscht.

Kein Wunder. Hat der Musterdepot-Wert doch heute Quartalszahlen gemeldet, die alles andere als schwach waren. Entsprechend war die erste Reaktion der Aktie ein Sprung um mehr als zwei Prozent. Allerdings nur, um dann direkt auf dem Absatz kehrt zu machen und mehr als 10 Prozent in nicht einmal zwei Stunden zu fallen.

Damit findet das Momentum nun wieder in Abwärts-Richtung statt. Das ist sehr ungünstig für Long-Positionen. Ob es nun also an der Zeit ist, das Handtuch zu werfen, oder ob man hier einfach weiter ruhig abwarten sollte, dass erklärt Martin im heutigen Video.