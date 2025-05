Trübe Reaktion auf Ergebnisse | Politische Unsicherheit.

Wir sehen auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse überwiegend negative Reaktionen. DoorDash, Palantir, Hims & Hers, Ford und Clorox tendieren nach den Zahlen teils deutlich schwächer. Lediglich die Aktien von Marriot und Global Foundries können von den Zahlen leicht profitieren. Die Aktien von Tesla könnten aufgrund der weiter einbrechenden Verkaufszahlen in Europa unter Druck geraten. Die politischen Turbulenzen in Deutschland werden an der Wall Street kaum zur Kenntnis genommen. Wir sehen das auch bei dem dennoch leicht freundlichen Euro, und den stabilen Renditen der Bundesanleihen.



