DAX® - Markanter „outside day“

Im Anschluss an ein neues Verlaufshoch (23.390 Punkte) kam es gestern beim DAX® zu temporären Gewinnmitnahmen. Aufgrund dieser Entwicklung ergibt sich nicht nur ein „Durchhandeln“ der 23.000er-Marke, sondern auch ein klassischer Außenstab. Immerhin konnte sich das Aktienbarometer im weiteren Tagesverlauf spürbar erholen. Letzteres hat zwei wichtige Implikationen: Zum einen hat das jüngste Aufwärtsgap (22.765 zu 22.607 Punkte) unverändert Bestand, welches eine erste Haltezone auf der Unterseite darstellt. Zum anderen bleiben die historischen Hochstände bei 23.476 Punkten in Schlagdistanz. Schließlich lässt die vorliegende „V-Formation“ sogar auf neue Rekordhochs und ein Vorstoß in „uncharted territory“ hoffen (siehe Chart). Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein langfristiges Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten. Während auf der Unterseite das o. g. Gap einen ersten Rückzugsbereich markiert, bildet die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.243 Punkten) und den Tiefpunkten bei gut 22.200 Punkten eine Unterstützungszone von strategischer Tragweite.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

