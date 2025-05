Devisen: Euro kaum verändert vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1362 US-Dollar. Bereits am Morgen hatte der Kurs auf diesem Niveau gelegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1360 (Dienstag: 1,1325) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8802 (0,8830) Euro.

Der Handelstag steht im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend. Die Fed dürfte voraussichtlich politischem Druck widerstehen und ihre Leitzinsen nicht senken. Die Zinsspanne wird nach Einschätzung der meisten Ökonomen bei 4,25 bis 4,50 Prozent verharren. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sind Prognosen für das weitere Vorgehen schwierig. Durch höhere Zölle wird das Wirtschaftswachstum belastet und die Inflation angetrieben. Dies erschwert die Arbeit einer Notenbank.

Auch um ihre Unabhängigkeit vor dem Hintergrund des politischen Drucks in Washington unter Beweis zu stellen, dürfte die Fed in Bezug auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik zunächst zögerlich bleiben, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba. Die politisch unter anderem durch die Zollpolitik induzierte Verunsicherung über die Inflations- und Wachstumsentwicklungen werde die Notenbanker wohl noch eine Weile beschäftigen.

Konjunkturnachrichten aus Deutschland lieferten am Vormittag kaum Impulse. Die Industriebetriebe hierzulande hatten zwar im März einen überraschend deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Dies dürfte aber zum Teil auf Vorzieheffekte als Reaktion auf die angekündigten US-Zollerhöhungen zurückzuführen sein.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85110 (0,84690) britische Pfund, 162,89 (161,64) japanische Yen und 0,9359 (0,9346) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.386 Dollar. Das waren etwa 47 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he