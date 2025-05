Disney fest | Uber, Arista und Marvell unter Druck | AMD leichtes Plus.

Die Wall Street ist im Vorfeld der FED-Tagung in Wartestellung. Wie dem auch sei, ist sich die Wall Street darüber einig, was Jerome Powell signalisieren dürfte. Die Zinsen werden erst gesenkt, wenn eine Abschwächung des Arbeitsmarktes und Anstieg der Arbeitslosenrate sichtbar wird. Das ist das Fazit der Deutschen Bank, der Citigroup, von Morgan Stanley und von Goldman Sachs. Was die Ergebnisse betrifft, gibt es einzelne Highlights. Disney überzeugt, auch durch angehobene Aussichten. Die Aktien von AMD können hingegen von den Zahlen nur leicht profitieren, mit den Aktien von Arista Networks und Uber unter Druck. Marvell hat wiederum den Analystentag verschoben, mit dem Wert ebenfalls unter Druck. Spannend bleibt es bei der Handelspolitik. Noch diese Woche soll in der Schweiz ein Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der USA und Chinas stattfinden. Trump hatte gestern außerdem betont, dass es bis Montag „sehr große und gute Nachrichten“ in Sachen Handelsabkommen geben wird.



00:00 Intro

00:25 Tagesüberblick

01:41 FED-Tagung heute: nicht viel Neues erwartet

03:31 Handelspolitik: Treffen zwischen USA und China | GB und USA vor Durchbruch

06:56 Reconsilliation Act: Keine Kürzungen bei Madicaid

07:24 Geopolitik: Konflikt Indien vs. Pakistan macht Markt nervös

07:59 Disney stark | überzeugt bei Erlebnisparks und Streaming

11:17 Uber auf Verliererseite | Stark bei Robotaxis

12:50 Arista Networks | Supermicro | Marvell | AMD | EA | Rivian u.v.m.

18:19 Pharma & Biotech Werte: Politische Risiken schwächen Branche

19:42 Analysten: AMD | Arista Networks | Micron | Solar Edge u.v.m.

24:31 Heute ab 20 Uhr (MEZ) Schaltung zu FED-Tagung



