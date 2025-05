EQS-Adhoc: Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



07.05.2025 / 12:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Hamburg, 07. Mai 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der Enapter AG (“Enapter”) haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft (“Angebot”) beschlossen. Den Aktionären der Enapter wird das gesetzliche Bezugsrecht im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gewährt. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 6 Mio. Es werden bis zu 2.068.965 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 2,90 je Aktie ausgegeben. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 5 % auf den gewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Enapter-Aktien in den letzten 20 Handelstagen. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen eines etwaigen Überbezugs innerhalb der Bezugsfrist bezogene Aktien sollen von der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung verwertet werden.

Enapter beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zu 100 % zur Finanzierung von Working Capital zu nutzen.

Veröffentlicht von

Gerrit Kaufhold

Vorstand/CFO

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Enapter

Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure – innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei ca. 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.





Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

07.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2132226 07.05.2025 CET/CEST