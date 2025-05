AKTIE IM FOKUS: Indus Holding schwer belastet von gesenkten Zielsetzungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Indus Holding sind am Donnerstag in einem ansonsten guten Umfeld am deutschen Aktienmarkt schwer unter Druck geraten. Zuletzt sackte der Kurs um 9,2 Prozent ab, nachdem die Beteiligungsfirma wegen der US-Zollpolitik und chinesischer Exportkontrollen die Prognosen für das laufende Jahr senken musste.

Die jüngste Erholung der Aktie erhielt damit einen herben Rückschlag. Im April hatte zwischen dem früh erreichten Tief und dem spät erreichten Hoch ein Plus von bis zu 27 Prozent gelegen. Am Vortag war die Aktie noch dicht dran gewesen am oberen Ende der Spanne.

Indus reduzierte nun für das bereinigte operative Ergebnisziel die Zielspanne und für den Umsatz das deren unteres Ende. "Dies ist eine Erinnerung daran, dass das Mittelstandsmodell von Indus zwar in vielerlei Hinsicht widerstandsfähig ist, aber nicht immun gegen makroökonomische Schocks ist", sagte ein Händler. Chinas Exportbeschränkungen für das Schwermetall Wolfram belasteten vor allem die Geschäfte des zu Indus zählenden Hartmetallherstellers Betek, erwähnte ein anderer Börsianer./tih/mis