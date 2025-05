DAX beflügelt

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmorgen in fester Verfassung. Der DAX eröffnet mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung, getragen von positiven Signalen aus den USA und Asien. Auch andere europäische Leitindizes verzeichnen zum Handelsstart deutliche Kursgewinne. Die Anleger reagieren optimistisch auf die jüngsten Entwicklungen in der internationalen Handelspolitik und geldpolitische Entscheidungen.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Donnerstag stehen mehrere makroökonomische Ereignisse im Fokus der Märkte:

US-Handelspolitik: US-Präsident Donald Trump hat Fortschritte in den Handelsgesprächen signalisiert, was die Hoffnung auf eine Entspannung der globalen Handelskonflikte nährt. Zinspolitik der Federal Reserve: Die US-Notenbank hat beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen, was von den Märkten positiv aufgenommen wurde.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Am heutigen Handelstag stehen mehrere Aktien im Mittelpunkt des Interesses:

Infineon Technologies AG (Deutschland): Die Aktie des Halbleiterherstellers zeigen eine starke positive Bewegung. Marktbeobachter führen dies auf die allgemeine Erholung des Technologiesektors und positive Branchennachrichten zurück.

Zalando SE (Deutschland): Die Papiere des Online-Modehändlers notieren fester. Zalando hat im ersten Quartal 2025 solide Ergebnisse vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,9 % auf 2,42 Milliarden Euro und lag damit 2 % über den Markterwartungen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG62FV 1,85 23246,5 Punkte 23379,465142 Punkte 143,66 Open End NASDAQ 100® Bull UG5V1R 21,62 19867,972536 Punkte 17659,898465 Punkte 8,17 Open End DAX® Bull UG5K2K 21,46 23291 Punkte 21152,734964 Punkte 11 Open End DAX® Bull UG4ZKV 34,21 23291 Punkte 19877,900006 Punkte 6,88 Open End DAX® Bull UG5FW5 8,82 23291 Punkte 22429,027009 Punkte 27,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 5; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Renk Call UG4V9W 16,94 58 EUR 45,00 EUR 2,66 17.09.2025 DAX® Call UG61C4 0,85 23352,5 Punkte 24900,00 Punkte 37,04 13.06.2025 DAX® Call UG61FG 1,74 23352,5 Punkte 25100,00 Punkte 25,56 18.07.2025 Silber Call HD9XP6 0,97 32,4 USD 33,00 USD 13,77 20.06.2025 Meta Platforms Call HC83PJ 2,94 606,24 USD 600,00 USD 9,72 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Krones UG3X3A 10,46 134,5 88,153049 EUR 3 Open End Microsoft UG3KSA 11,11 437,5 325,099259 USD 4 Open End Tesla HD6ADF 5,37 279,07 207,220301 USD 4 Open End Deutsche Lufthansa UG51HL 21,36 6,274 5,802625 EUR 15 Open End NASDAQ 100® HD3217 4,1 19867,97254 16560,54722 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.05.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!