EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 49 MW aus Deutschland

Hamburg, 8. Mai 2025. Die Nordex Group hat von der GETEC green energy GmbH einen ersten Auftrag erhalten: Für den 49-MW-Windpark Zerbst in Sachsen-Anhalt liefert und errichtet die Nordex Group sieben Turbinen des Typs N163/6.X. Der Auftrag umfasst auch den Premium-Service der Turbinen über einen Zeitraum von 20 Jahren.

GETEC green energy erweitert mit den Nordex-Turbinen einen bestehenden Windpark auf einem ehemaligen Militärflugplatz der Stadt Zerbst. Die Anlagen der Delta4000-Serie errichtet die Nordex Group ab Sommer 2026 auf 164 Meter hohen Hybridtürmen.

GETEC green energy GmbH

Die GETEC green energy GmbH aus Magdeburg entwickelt Energielösungen zur wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Erzeugung von Energie aus Wind, Sonne und Biomasse.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

