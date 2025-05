GNW-News: CLIQ berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2025

^CLIQ berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2025

* Anhaltend schwierige Marktbedingungen: 50 Mio. EUR Umsatz (-32 %) und 4 Mio. EUR

EBITDA vor Sonderfaktoren (-31 %) * 0,16 EUR Ergebnis je Aktie aus 1 Mio. EUR Konzernergebnis * 14 Mio. EUR Netto-Cash-Position (vgl. 12 Mio. EUR zum Jahresende 2024) * Erwarteter durchschnittlicher Lifetime-Value eines Kunden (LTV) sinkt im Jahresvergleich um 14 % auf 70 EUR (Q1 2024: 81 EUR) * Anzahl zahlender Kunden ging am 31. März 2025 auf 0,8 Millionen zurück (31.03.2024: 1,1 Millionen) * Delisting wird weiterhin erwogen DÜSSELDORF, 8. Mai 2025 - Der CLIQ-Konzern hat heute seinen ungeprüften Finanzbericht für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, der auf der Website des Konzerns unter https://cliqdigital.com/investors/financialreporting (https://cliqdigital.com/investors/financials#financial-reporting-new- calendar)verfügbar ist. Performance +----+----+-------+ in Millionen EUR | Q1| Q1| | |2025|2024|Veränd.| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Nordamerika | 37| 48| -24 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Europa | 9| 18| -50 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Lateinamerika | 4| 4| 4 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Übrige | 1| 3| -74 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Umsatzerlöse | 50| 73| -32 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Erwarteter durchschnittlicher Lifetime-Value (LTV, in EUR)| 70| 81| -14 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Kundenakquisitionskosten insgesamt | -15| -29| -49 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |EBITDA vor Sonderfaktoren | 4| 5| -31 %| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |EBITDA-Marge (vor Sonderfaktoren) | 7 %| 7 %| | +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Konzernergebnis | 1| 0| k.A.| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ |Ergebnis je Aktie (unverwässert, in EUR) |0,16|0,02| k.A.| +--------------------------------------------------------+----+----+-------+ * Umsatzerlöse: Im 1. Quartal 2025 sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 % von 73 Millionen EUR auf 50 Millionen EUR, hauptsächlich aufgrund der schwierigen Marktbedingungen. Im Jahresvergleich gingen die Umsatzerlöse im ersten Quartal in Nordamerika um 24 % und in Europa um 50 % zurück; demgegenüber stiegen die Umsätze in Lateinamerika um 4 %. Im Vergleich zum Vorquartal nahm der Konzernumsatz um 4 % zu, was auf das Transformationsprogramm ?Fit For Future" des Konzerns zurückzuführen ist. * Kundenakquisitionskosten insgesamt: Die Kundenakquisitionskosten insgesamt

beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf 15 Millionen EUR und lagen damit 49 %

unter dem Vorjahreswert von 29 Millionen EUR. Die niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Rentabilität zu konzentrieren, und die daraus resultierende Senkung der Ziel-CPA (Cost Per Acquisition, Kosten pro Akquisition). * EBITDA: Im Jahresvergleich ging das EBITDA vor Sonderfaktoren in Q1 2025 um

31 % von 5 Millionen EUR auf 4 Millionen EUR zurück. Die entsprechende EBITDA-

Marge stabilisierte sich jedoch bei 7 % und lag somit auf dem Vorjahresniveau. Dies ist einerseits zurückzuführen auf geringere Kundenakquisitionskosten, die für die Gewinnung neuer Abonnenten gezahlt wurden, und andererseits auf niedrigere betriebliche Aufwendungen, die im Einklang mit dem Fokus des Konzerns auf Rentabilität getätigt wurden. Im ersten Quartal 2025 beliefen sich die Sonderfaktoren auf 0,5 Millionen EUR nach 3,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal. Sie betrafen auch Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm ?Fit For Future" zur Restrukturierung und Optimierung der operativen und organisatorischen Strukturen des Konzerns. * Ergebnis je Aktie: Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr von 0,02 EUR auf 0,16 EUR bei einem Konzernergebnis von 1 Million EUR nach 0,1 Millionen EUR in Q1 2024. * Cashflow & Liquidität: Zum 31. März 2025 belief sich die Netto-Cash-Position

des Konzerns auf 14 Millionen EUR nach 12 Millionen EUR zum 31. Dezember 2024.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit lag im ersten Quartal auf 0,4 Millionen EUR und enthielt 22 TEUR für den Rückkauf von 4.625 Aktien, um das Aktienrückkaufprogramm des Konzerns abzuschließen. Der operative freie Cashflow verbesserte sich im 1. Quartal 2025 und betrug 2 Millionen EUR nach -4 Millionen EUR in Q1 2024. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg

von -1 Millionen EUR in Q1 2024 auf 2 Millionen EUR in Q1 2025. Dieser Anstieg

war hauptsächlich auf eine positive Veränderung des Working Capitals im Berichtszeitraum zurückzuführen, die eine deutlich höhere Ertragsteuerzahlung überkompensierte. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Q1 2025 verringerte sich von 2 Millionen EUR in Q1 2024 auf 0,4 Millionen EUR, was hauptsächlich an geringeren Zahlungen für lizenzierten Content sowie für Investitionen in Plattform- und technische Entwicklungen lag. Operative Indikatoren * Lifetime-Value eines Kunden: In Q1 2025 sank der erwartete durchschnittliche

Lifetime-Value eines Kunden (LTV) im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 70 EUR

nach 81 EUR in Q1 2024. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die anhaltend höheren Kündigungsraten zurückzuführen. Dies ergibt sich aus den neuen Kundenbetreuungs-Tools der Kartensystemunternehmen, die zu einer kürzeren durchschnittlichen Kundenbindungsdauer führen. * Kunden: Die Zahl einmaliger zahlender Kunden für die gebündelten und Single- Content-Streamingdienste des Konzerns ging am 31. März 2025 auf 0,8 Millionen zurück nach 1,1 Millionen zum 31. März 2024. Der Rückgang resultiert aus dem stärkeren Fokus des Konzerns auf Rentabilität als auf Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value (LTV) der Kunden angepasst, was zu weniger Neukundenakquisitionen führte. * Lifetime-Value der Kundenbasis: Zum 31. März 2025 sank der Lifetime-Value

der Kundenbasis (LTVCB) um 35 Millionen EUR auf 101 Millionen EUR im Vergleich

zu 136 Millionen EUR am Vorjahresquartalsende. Der niedrigere LTVCB resultiert

aus dem Rückgang der Kundenanzahl sowie aus dem niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value eines Kunden. Der LTVCB stellt den zukünftigen Umsatzerlös dar, der mit zahlenden Kunden zum Berichtszeitpunkt über ihre geschätzte individuelle Restlebenszyklusdauer erwartet wird. * ?Fit For Future": Das eingeleitete konzernweite Transformationsprogramm (?Fit For Future") zur Verbesserung der Kosteneffizienzen und Produktivitätssteigerungen wurde im Wesentlichen im ersten Quartal 2025 abgeschlossen. Der Konzern geht jedoch davon aus, dass er seine Personalstruktur und IT-Landschaft im nächsten Quartal bzw. in den nächsten Quartalen weiter optimieren und straffen wird. Das Hauptziel des Programms bestand darin, den Konzern grundlegend umzugestalten, um fokussierter, schlanker und zielorientierter zu werden. Delisting Am 6. März 2025 gab CLIQ bekannt, dass die Gesellschaft die Beantragung eines Delistings ihrer Aktien von allen Börsen erwägt, an denen diese Aktien derzeit gehandelt werden, insbesondere wegen der geringen Nachfrage der Anleger. Sollte das Delisting stattfinden, bleiben die Rechte der Minderheitsaktionäre von CLIQ grundsätzlich unberührt, mit der Ausnahme, dass die kapitalmarktrechtlichen Meldepflichten der Gesellschaft entfallen und die Aktionäre keine Möglichkeit haben, ihre Aktien über die Börse zu veräußern. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jedoch noch keine Entscheidung bezüglich des Delistings getroffen. Hauptversammlung 2025 Die Hauptversammlung von CLIQ, die ursprünglich für den 11. April 2025 geplant war, wurde auf einen noch unbestimmten Termin bis spätestens 31. August 2025 verschoben. Ausblick

Für das Jahr 2025 rechnet CLIQ mit einem EBITDA zwischen 10 und 15 Millionen EUR

bei einem erwarteten Konzernumsatz von 180 bis 220 Millionen EUR und

prognostizierten Kundenakquisitionskosten insgesamt von 50 bis 75 Millionen EUR. Stellungnahme des Vorstands ?Auch wenn die Marktbedingungen nach wie vor schwierig sind, freuen wir uns, dass wir das Jahr 2025 mit einer erhöhten Cash-Position beginnen konnten, ergänzt durch einige kleine Schritte in unserer sequenziellen Umsatzentwicklung. Die Transformation unseres Konzerns, die noch nicht abgeschlossen ist, ist nun fest in unseren operativen Strukturen und unserer DNA verankert und wird voraussichtlich die ersten greifbaren positiven Ergebnisse liefern", sagte CEO Luc Voncken. Earnings-Call Ein Live-Audio-Webcast in englischer Sprache findet heute um 14:00 Uhr MESZ mit Präsentationen von Luc Voncken, CEO, und Ben Bos, Vorstandsmitglied, statt. Vor 12:00 Uhr MESZ per E-Mail an investors@cliqdigital.com (mailto:investors@cliqdigital.com) eingereichte Fragen werden nach den Präsentationen beantwortet. Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um sich für diesen Webcast anzumelden und teilzunehmen: https://cliqdigital.zoom.us/webinar/register/WN_HLObw8qZSw6QvktGjKh7_Q Die ZOOM-Details werden Ihnen nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz unter https://cliqdigital.com/investors/financials/financial-reporting (https://cliqdigital.com/investors/financials#financial-reporting-new- calendar)verfügbar sein. Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com (mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global (mailto:daniela.muenster@h- advisors.global), +49 174 3358111 Finanzkalender Hauptversammlung 2025 Noch zu bestimmen Halbjahresfinanzbericht 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 7. August 2025 Finanzbericht Q3/9M 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025 Über CLIQ Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing- Unternehmen, das gebündelte abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert Zum 31. Dezember 2024 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 132 Mitarbeiter aus 33 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn. °