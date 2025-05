Versicherer Zurich legt im Schaden- und Lebensgeschäft zu

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich bleibt auf Wachstumskurs. Dank höherer Preise im ersten Quartal stiegen die Einnahmen des Konzerns deutlich. Im Schaden- und Unfallgeschäft setzte der Konzern bei seinen Kunden erneut höhere Prämien durch, wie er am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Neugeschäft der Lebensversicherung legte stark zu.

In der Schaden- und Unfallversicherung wuchs der Versicherungsumsatz um fünf Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung stiegen die Bruttoprämien um 18 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar. Den sogenannten Barwert der Prämien im Neugeschäft lag mit knapp 5,1 Milliarden Dollar 27 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Der Barwert ist eine Umrechnung erwarteter Einnahmen auf einen Stichtageswert.

Zum Gewinn machte Zurich wie zum ersten Quartal üblich keine Angaben. Belastet wurde das Ergebnis jedenfalls von den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. So hätten Schäden durch Naturkatastrophen 3,2 Prozent der Einnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft aufgezehrt, hieß es weiter. Damit lag die Quote doppelt so noch wie ein Jahr zuvor./stw/mk/sta/AWP/zb