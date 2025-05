S&P 500® - Sell in May … besonders in 2025?

“Sell in May and go away” zählt zweifelsohne zu den bekanntesten saisonalen Anomalien. Generell sind wir überzeugt davon, dass im Faktor „Saisonalität“ noch bisher unentdeckte Renditepotenziale schlummern. Für Anlegerinnen und Anleger sollte es sich deshalb auszahlen, tiefer in die Systematik einzusteigen. Bei unseren Auswertungen sind wir auf ein weiteres spannendes Detail gestoßen: Trends verstärken regelmäßig die zugrundeliegenden zyklischen, saisonalen Faktoren. Das berühmte „sell in May“ stellt da keine Ausnahme dar. Um die Trendkomponente zu bestimmen, analysieren wir zum Monatswechsel April/Mai, ob der S&P 500® ober- oder unterhalb seiner 200-Tages-Linie notiert. Trotz der jüngsten Kursavancen liegen sich amerikanischen Standardwerte per 1. Mai unter der meistbeachteten Glättungslinie (akt. bei 5.747 Punkten). In der Technischen Analyse wird daran oftmals ein Abwärtstrend festgemacht, weshalb sich derzeit die Frage aufdrängt, ob der gegenwärtige Baissetrend das klassische „sell in May“ noch zusätzlich verstärkt. Zur Beantwortung dieser Schlüsselfrage haben wir die S&P 500®-Daten seit Ende der 1920 Jahre herangezogen ( Link ).

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

