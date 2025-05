TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Mai 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Mai 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Lonza, Q1 Update 07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: FMC, Q1-Finanzbericht (detailliert) 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call) 08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen (10.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung, Lübeck 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung 10:00 CHE: Lonza, Hauptversammlung 10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online) 13:30 GBR: Admiral, Hauptversammlung 16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung 16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 4/25 07:00 JPN: Frühindikatoren 3/25 (vorab) 07:00 FIN: Industrieproduktion 3/25 08:00 DEU: Insolvenzen, Februar 2025+ Schnellindikator 4/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 3/25 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 3/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Antrittsbesuch Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Europäischen Union und bei der Nato + 0850 Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates António Costa + 0945 Pk Merz/Costa + anschließend Gespräch mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 1130 Pk Merz/von der Leyen + anschließend Besuch Nato-Hauptquartier mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte + 1330 Pk Merz/Rutte DEU: Beginn der Messe «Invest - das Finanzevent für deine Zukunft », Stuttgart RUS/CHN: Russischer Präsident Putin spricht in Moskau mit chinesischem Staatschef Xi Jinping (bis 10.5.25) FRA/POL: Frankreich und Polen unterzeichnen einen Freundschaftsvertrag 16.05 h gemeinsame Pk HINWEIS RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

