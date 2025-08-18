TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 18. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgangs im Übernahmeangebot für den TV-Konzern ProSiebenSat.1 22:00 AUS: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert) USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/25 08:00 DEU: Sozialhilfeausgaben, Jahr 2024 10:00 BGR: Verbraucherpreise 7/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 6/25 11:00 BGR: Leistungsbilanz 6/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 6/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/25 14:00 POL: Verbraucherpreise 7/25 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25 SONSTIGE TERMINE DEU/JPN: Außenminister Johann Wadephul besucht Japan + ca. 02.30 Ankunft in Tokio + anschl. Treffen mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya + anschl. gemeinsam Pk + anschl. weitere politische Gespräche

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi