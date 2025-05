DAX® - Allzeithoch – erstmals über 23.500 Punkten

Wer hätte das im Verlauf der Aprilkorrektur gedacht? Nach dem scharfen Einbruch von Anfang April und der dynamischen Erholung im weiteren Monatsverlauf erreichte der DAX® am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch. Es war bereits das 23. Rekordlevel im bisherigen Jahresverlauf. Apropos dynamische Erholung: Das Momentum der jüngsten Aufwärtsbewegung spiegelt sich nicht zuletzt in fünf weißen Wochenkerzen in Folge wider. Eine charttechnische Begründung für die aktuelle Rally finden Anlegerinnen und Anleger in der zuletzt ausgeprägten „V-Formation“, welche ein rechnerisches Kursziel von rund 26.500 Punkten bereithält. An dieser Stelle wird es spannend, denn mit Blick auf den nebenstehenden Wochenchart liegt dank des Vorstoßes in „uncharted territory“ ein noch viel größeres „V-Muster“ vor (siehe Chart). Der gesamte Kurseinbruch von 23.476 Punkten bis 18.490 Punkten hält möglicherweise also ein noch deutlich größeres Anschlusspotenzial von 5.000 Punkten bereit. Abseits dieser langfristigen Perspektive stellen die Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten eine erste Unterstützung dar. Von strategischer Bedeutung sind indes die horizontalen Haltemarken bei rund 22.200 Punkten.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

