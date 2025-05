EQS-News: Aurubis AG: Weltweit führender Selenproduzent RETORTE sichert mit neuer Anlage Wachstum für Märkte mit Zukunft

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG: Weltweit führender Selenproduzent RETORTE sichert mit neuer Anlage Wachstum für Märkte mit Zukunft



12.05.2025 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Weltweit führender Selenproduzent RETORTE sichert mit neuer Anlage Wachstum für Märkte mit Zukunft

RETORTE baut Weltmarktführerschaft im Spezialmarkt der Selenproduktion weiter aus und bleibt wichtiger Arbeitgeber in der Region

Größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte von RETORTE sichert weltweites Wachstumspotenzial in margenstarken Nahrungsmittel- und Pharmamärkten

Die rund 7-Millionen-Euro-Investition erhöht Produktionskapazität um 20 Prozent und stärkt den Standort in Röthenbach als Baustein im Multimetall-Wertstoffkreislauf von Aurubis

Röthenbach a.d. Pegnitz, 12. Mai 2025 – Die RETORTE GmbH, Weltmarktführerin im Spezialmarkt für hochreine Selenprodukte und Tochterunternehmen der Aurubis AG, einem weltweit führenden Multimetall-Hersteller, hat heute eine neue Produktionsanlage für Selen feierlich eröffnet. Die hochautomatisierte Anlage markiert mit 7 Mio. Euro Investitionssumme die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte und erweitert die Kapazitäten um rund 20Prozent. Mit ihrer nach Good Manufacturing Praxis (GMP) zertifizierten Anlage setzt RETORTE einen technologischen Meilenstein und ermöglicht die Belieferung anspruchsvoller Zukunftsmärkte in Pharmazie und Lebensmitteltechnologie.

„Selen ist ein wichtiger Werkstoff – in Spurenelementmengen unverzichtbar, aber technologisch anspruchsvoll in der Herstellung. Mit der neuen Anlage demonstrieren wir, wie sich Industrieeffizienz, Produktreinheit und Nachhaltigkeit im Aurubis-Wertstoffkreislauf vereinen lassen“, sagte Tim Kurth, Chief Operating Officer der Aurubis AG. „RETORTE übernimmt eine Schlüsselrolle: Aus einem Nebenprodukt unserer Kupferverhüttung entstehen hier international gefragte Spezialprodukte.“

Die Anlage erfüllt alle GMP-Vorgaben – ein geschlossener Produktionskreislauf verhindert Verunreinigungen und garantiert höchste Reinheit. Für RETORTE-Geschäftsführer Steffan Huber ist das ein Meilenstein: „Wir erfüllen dauerhaft die strengen Standards der Gesundheitsbranchen und steigern zugleich unsere Wettbewerbsfähigkeit. Das sichert uns den Zugang zu attraktiven Zukunftsmärkten – etwa in Südamerika oder Asien – und erlaubt uns, international noch präzisere Lösungen anzubieten.“

Der 700 m² große Neubau am Standort Röthenbach enthält neben dem Produktionskern zusätzliche Erweiterungs- und Lagerflächen sowie ein fortschrittliches Abluft- und Filtersystem. Dieses trägt zur verbesserten Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz bei. Durch die neue Anlage ist RETORTE in der Lage, die Teilmärkte von Selenit und Selenat – das als Spurenelement in vielen Konsumgütern wie Speisesalz, Vitaminprodukten und Immunsprays enthalten ist – noch besser zu bedienen.

Klaus Hacker, Erster Bürgermeister von Röthenbach, würdigte das Projekt als Investition mit Weitblick: „RETORTE stärkt mit dieser innovativen Infrastruktur nicht nur ihre eigene Position, sondern auch die Bedeutung unseres Standorts im internationalen Technologiewettbewerb. Besonders freuen wir uns über die Einbindung regionaler Partner – ein klares Bekenntnis zur lokalen Wertschöpfung.“

Zum Hintergrund

Selen – kleine Mengen, große Wirkung

Selen ist ein Halbmetall, das seine vielfältigen Fähigkeiten schon in Kleinstmengen zeigt und daher in einem Nischenmarkt nur mit begrenzten Volumen verfügbar ist. Das Halbmetall bildet verschiedene Modifikationen, verfügt über photoelektrische Eigenschaften und ist deshalb beispielsweise auch unersetzlich für die Produktion von Solarzellen. Auch für Mensch und Tier ist Selen essenziell. Es kommt als Spurenelement in einer Reihe menschlicher und tierischer Proteine vor und beeinflusst biologische Prozesse. Deshalb ist Selen in der Futtermittelindustrie unersetzlich und ist im Consumer-Bereich auch in Immunsprays, im Speisesalz, in Nahrungsergänzungsmitteln und sogar in Shampoos zu finden.

RETORTE – Weltmarktführer in der Selenproduktion

Als Weltmarktführer produziert RETORTE rund 50 unterschiedliche Selenprodukte und beliefert damit weltweit etwa 500 Kunden aus 15 Industrien. Dazu gehören die Glas-, Futtermittel-, Solar-, Halbleiter- und optische Industrie sowie die Pharma-, Galvanik-, Stahl- und Düngemittelindustrie. Das Halbmetall Rohselen fällt bei der Kupferveredelung während des Elektrolyseprozesses im Anodenschlamm als Nebenprodukt an und wird bei RETORTE zu hochreinem Selen und Selenverbindungen weiterverarbeitet. RETORTE produziert in Deutschland mit über 40 Mitarbeitern am Standort in Röthenbach a.d. Pegnitz unter höchsten Umwelt- und Ethikstandards und ist ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 sowie FSSC 22000 und FAMI-QS zertifiziert. Der Standort wurde 1949 gegründet und gehört seit 1974 zum Aurubis-Konzern. Weitere Informationen: www.aurubis.com/retorte

Aurubis - Metals for Progress: Weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2134666 12.05.2025 CET/CEST