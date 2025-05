IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. gibt Ressourcenbewertungsbericht für das Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas im Süden Ungarns bekannt

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. gibt Ressourcenbewertungsbericht für das Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas im Süden Ungarns bekannt

Vancouver, BC - 12. Mai 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse einer unabhängigen Ressourcenbewertung für das Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas des Unternehmens im Süden Ungarns vom 30. April 2025 bekannt zu geben, die von der Firma Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering ltd (CHPE) erstellt wurde.

Das Unternehmen besitzt eine Ertragsbeteiligung (Working Interest) von 100 % und eine Royalty-Beteiligung von 98 % netto an der größeren Bergbaulizenz BA-IX auf dem Projekt Kiskunhalas. Der Bericht bezieht sich auf ein Gebiet von 4.000 Acres (netto) und umfasst bedingte Ressourcen der Unterklasse Development Pending (Erschließung ausstehend). Das 3D-Seismikprogramm 2023/2024 des Unternehmens, das drei ältere Bohrungen umfasste, wurde bei der Erstellung des Berichts vollständig berücksichtigt; der Datensatz enthält Bohrlochprotokolle, Bohrkerne und Gastest-/Produktionsdaten. Die aus den Seismikdaten abgeleiteten Faziesmodelle bieten ein deutlich besseres Bild als alle älteren Charakterisierungsversuche.

Die beste Schätzung von CHPE für das Volumen der bedingten Ressourcen (2C Development Pending) beläuft sich auf 627,4 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas und 66,5 Millionen Barrel (MMBBL) Kondensat/Erdgasflüssigkeiten (NGL) netto für das Unternehmen (unrisked/ohne Risikoanpassungen).1 Die förderbare bedingte Ressource (2C Development Pending) beträgt 501,9 BCF Erdgas und 53,2 MMBBL Kondensat/NGL netto (risked/mit Risikoanpassungen).

CHPEs beste Schätzung des Kapitalwerts bei einem Diskontsatz von 10 % (NPV10) der bedingten Ressourcen (2C Development Pending) beläuft sich unter Anwendung einer Preisprognose vom 1. Januar 2025 auf 1.579.315.000 US$ bei einer Erschließungswahrscheinlichkeit von 80 % ohne Risikoanpassungen bzw. auf 1.974.144.000 US$ mit einer Rendite (ROR) von 57,3 % mit Risikoanpassungen.

Der Felderschließungsplan (FDP) von CanCambria sieht insgesamt 100 Bohrungen vor, die sich auf zwei Phasen mit jeweils 50 Bohrungen verteilen. Die vollständige Umsetzung des FDP würde laut CHPE (2C-Szenario) bei einem Diskontsatz von 10 % Investitionsausgaben in Höhe von 947,9 Mio. US$ erfordern.

Dr. Paul Clarke, CEO und President, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass dieser Bericht die technische Bewertung des Feldes und den Erschließungsplan von CanCambria untermauert. Das Projekt ist angesichts seines Umfangs sehr attraktiv und bietet einen potenziellen Bohrbestand für viele Jahre. Zur Bestätigung dieser Einschätzungen bereiten wir uns auf ein Programm mit drei Bewertungsbohrungen vor, das in den kommenden Monaten in Angriff genommen werden soll. Gleichzeitig bemühen wir uns um eine strategische Finanzierung, die den Wert für die Aktionäre bewahrt und den Nettovermögenswert maximiert.

Der vollständige Ressourcenbewertungsbericht kann auf SEDAR+ heruntergeladen werden.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bei den bedingten Ressourcen handelt es sich um jene Erdölmengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Verwendung etablierter Technologien als potenziell förderbar aus bekannten in der Entwicklung befindlichen Anreicherungen eingeschätzt werden, die jedoch aufgrund einer oder mehrerer Unwägbarkeiten derzeit als nicht förderbar gelten. Bedingte Ressourcen werden aufgrund mehrerer Umstände per definitionem nicht als Reserven eingestuft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ungewissheit der zukünftigen Rohstoffpreise und der Bohrgewinnungsraten bzw. der Leistung des Bewertungsprogramms, die geklärt werden müssen, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Es gibt keine Gewissheit, dass es wirtschaftlich rentabel sein wird, einen Teil der Ressourcen zu fördern. Die Unterklasse Development pending für bedingte Ressourcen hat ein angemessenes Potenzial für eine eventuelle kommerzielle Erschließung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

